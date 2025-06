El Gobierno cede a las exigencias del PP que sí acudirá a la Conferencia de Presidentes obligados (o no) por las circunstancias

El Gobierno complicaba las pretensiones del Partido Popular (PP) de plantar al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en la Conferencia de Presidentes convocada para este viernes en Barcelona. Lo hacía al aceptar los ocho puntos que los 'populares' exigían incluir para el encuentro, pese a que algunos quedan fuera de la competencias autonómicas. Ahora, se confirma que todos los presidente autonómicos acudirán a la cita, porque el PP le ha "doblado el brazo" a Sánchez.

"Se van a incluir todos, hasta la última coma". Eran las palabras de las que se prestaba la ministra portavoz, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes para zanjar así las amenazas políticas, y hasta judiciales, de los dirigentes 'populares' que horas antes habían remitido una carta al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, con sus exigencias.

En concreto, en la misiva los presidentes de Galicia, Cantabria, La Rioja, Región de Murcia, Comunitat Valenciana, Aragón, Extremadura, Illes Balears, Comunidad de Madrid, Castilla y León, Ceuta y Melilla -todos 'populares'- instaban a Moncloa a que reconsiderasen "su postura" después de que la primera reunión preparatoria del encuentro terminase sin acuerdo.

Una postura que debía contemplar incluir temas como la financiación autonómica con el fin de retirar la condonación de la deuda o el acceso a la vivienda en el marco de la lucha contra la okupación. También exigían abordar el caos ferroviario o un nuevo modelo energético tras el histórico apagón masivo de hace unas semanas.

Temas que estarán sobre la mesa de este encuentro y que el PP no duda en celebrar, puesto que "en Barcelona no se hablará solo de lo que el Gobierno quiere sino de lo que los españoles necesitan". Palabras de fuentes de Génova a laSexta que no dudan en sacar pecho de haber "doblado el brazo" al presidente del Gobierno. Van más allá, incluso, aseguran que ahora "Sánchez tendrá su foto" y ellos sus "prioridades en el orden del día".

Desde el Gobierno, Alegría ha asegurado que la decisión reside en que en Moncloa sí creen "en la institucionalidad del órgano", a pesar de que algunos de estos asuntos tienen "que decidirse en otros órganos" en virtud de "la separación de poderes". De hecho, horas antes cuando todavía no se conocía su afirmación, fuentes del Ejecutivo contaban a laSexta que veían estos amagos de los barones 'populares' como una tentativa de boicot a la reunión a la que, finalmente, sí acudirán obligados (o no) por las circunstancias.

Desde Moncloa también aseguraban a esta cadena que estas exigencias del PP correspondían a una estrategia para movilizar a los suyos de cara a la manifestación de este próximo domingo 8 de junio (8J). Precisamente, cuando este lunes las amenazas de plantón iban cogiendo más forma, algunas fuentes 'populares' apuntaban a laSexta que sería raro reunirse con el 'capo' -así se refieren al presidente del Gobierno desde Génova por su presunta implicación en corruptelas- y 48 horas después manifestarse contra él al grito de "Democracia o mafia". Ahora, sí tendrán que hacerlo.