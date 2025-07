Noelia Núñez (PP) admite no haber acabado sus estudios ante la polémica por sus currículums contradictorios

Noelia Núñez no tiene ningún título universitario, aunque así constase en su biografía de hasta tres instituciones distintas. Así lo ha tenido que admitir la propia vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del PP ante la polémica suscitada por las versiones contradictorias de su currículum que figuraban en la web del Ayuntamiento de Fuenlabrada -donde ejerce la portavocía del PP-, de una universidad privada y del propio Congreso de los Diputados. Ella, no obstante, asegura que se trata de una "equivocación" y que su intención no era "engañar a nadie".

La controversia, alentada en los últimos días por el ministro de Transportes, Óscar Puente, en redes sociales, surge a raíz de las tres versiones diferentes de su formación que constaban en las páginas oficiales de esas instituciones. Así, si su ficha en la Cámara Baja hablaba de un "Doble grado en Derecho y Ciencias Jurídicas de la Administración Pública", la web del Consistorio de Fuenlabradarecogía lo siguiente: "Decidí estudiar Derecho en la UCM. Al mismo tiempo que estudiaba, empecé a trabajar como profesora de Inglés y atraída por el idioma, empecé el Grado de Filología Inglesa en la UNED, que actualmente estoy cursando. "Me volví un poco loca y también decidí cambiar el Grado en Derecho por un Doble Grado en Derecho y Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas", añade.

Y, finalmente, su perfil en la web de la Universidad Francisco Marroquín, que ya ha sido borrado, la presentaba como "profesora en Ciencias Políticas", indicando que contaba con una "licenciatura en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid" y un "título en Filología Inglesa". La misma página apuntaba que se había realizado una corrección porque inicialmente se habían interpretado las siglas UCM como "Universidad Central de Missouri", cuando correspondían a la Complutense. Pero, en realidad, ni lo uno ni lo otro, según ha acabado reconociendo ahora la propia Núñez.

Una "equivocación"

Una confesión que llegaba a través de un extenso hilo en la red social 'X', donde, a última hora de este martes, la diputada 'popular' aclaraba, "ante la confusión generada", que no había llegado a acabar ningún grado universitario. "Nunca he tenido intención de engañar a nadie", aseguraba. "Decidí estudiar Derecho en la UCM, trasladé el expediente a la UNED y luego empecé el Grado en Estudios Ingleses en la UNED. En 2019, cambié el Grado de Derecho por un Grado Combinado de Derecho y Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas en la UNED", precisaba, antes de admitir: "No he acabado estos estudios, pero pretendo retomarlos".

Núñez, que argumenta que su carrera política ha ocupado su "tiempo y esfuerzo" estos últimos años, apunta a una "equivocación" en su ficha personal del Congreso: "Ha sido una equivocación y que no ha habido ánimo alguno de engaño por mi parte", insiste en sus mensajes. "Si tuviese intención de engañar a alguien no habría remitido versiones distintas en tan corto periodo de tiempo", esgrime.

Afirma también que en 2024 pidió a la Universidad Francisco Marroquín que rectificara sus datos y que ahora ha vuelto a solicitarlo. Un hilo que concluye cargando contra la gestión y la "capacitación profesional" de Puente, arremetiendo contra Pedro Sánchez y aduciendo que no había dado explicaciones antes para no opacar la derrota parlamentaria del Gobierno de este martes.

Pero sus explicaciones no han satisfecho a varios usuarios de las redes, entre ellos el propio ministro de Transportes, que han recuperado un tuit en el que ella misma aludía a sus estudios o un fragmento de una entrevista en los que Núñez no corregía a su interlocutor cuando este enumeraba sus supuestos logros académicos. En esa entrevista, de hecho, presumía así de su esfuerzo y de que le gusta estudiar: "Me he sacrificado como tantos y tantos jóvenes en este país".