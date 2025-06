Las cuatro incoherencias de Leire Díez: comparamos sus declaraciones públicas con sus palabras en los audios revelados

En laSexta, hemos comparado algunas de las últimas declaraciones que ha hecho Leire Díez, en entrevistas y ruedas de prensa varias, con sus palabras en los audios que hemos conocido hasta el momento y que han desatado la polémica.

Estas son cuatro contradicciones o incoherencias de la exmilitante del PSOE. Cuatro momentos en los que Díez se desdice, da versiones diferentes de un mismo tema o, simplemente, cambia de opinión.

La primera contradicción tiene como protagonista a la UCO. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil es buena o es mala, nos preguntamos. Porque del teniente coronel Balas, Leire Díez primero pidió y buscó sus trapos sucios. Sin embargo, ahora sorprende al afirmar que es "un funcionario ejemplar". A la pregunta de qué le parece Balas, ella responde: "Un señor que es un funcionario público que hace su trabajo". Y añade: "No le conozco, por lo tanto, es un funcionario ejemplar", porque "ahora mismo, con lo que yo tengo hoy, yo no tengo nada que decir en contra del señor Balas".

Vamos con la segunda incoherencia en los relatos de Leire Díez. En su entrevista en 'Cuatro', ha sostenido que se había visto con José Luis Ábalos y con Koldo García. A 'Okdiario', solo le cuenta que se reunió con sus abogados, no con ellos directamente. Y, además, reconoce que Koldo, simplemente, pasaba por allí. Estaban en el mismo lugar, a la misma hora, pero se vieron. "Estuve en el despacho de su abogado y ese día, debería estar él por ahí", dice ahora Díez en relación con Koldo. "Pero con quien he tratado siempre es con los despachos de abogados".

Cuando le preguntan directamente por si se ha reunido con el abogado de Ábalos, la exmilitante del PSOE responde: "Yo le conozco, pero porque ese abogado también lleva parte de las causas de Javier Dolset".

La tercera incongruencia. Si todos sus tejemanejes en la sombra son para un libro que está escribiendo, como periodista de investigación que dice ser, la cuestión es: ¿quién va a publicar el libro de Leire Díez? Queremos saber si va a apostar por la autoedición o si le van a pagar por ello. Y, sobre todo, queremos saber cuándo vamos a poder leerlo.

Y de ahí, sacamos la cuarta pregunta sin respuesta que rodea todo este caso. ¿Quién paga a Leire Díez? O, dicho de otra forma, nos preguntamos por quién sufraga esa "investigación periodística" que está realizando.

Porque ella asegura que ni el PSOE ni la Moncloa tienen nada que ver. Entonces, ¿quién es su jefe? Díez se limita a decir que trabaja para quien le paga. Que es freelance. "Soy una freelance que trabaja para otras empresas que me llaman y me piden ayuda", ha explicado. Eso sí, no quiere revelar el nombre de esas empresas, porque quiere respetar a "sus fuentes" y la "confidencialidad que piden los clientes".