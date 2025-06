El show de Ayuso: intenta acaparar el foco saliendo de la Conferencia de Presidentes al hablar Pradales en euskera

El contexto Ante la primera Conferencia de Presidentes en la que se pueden usar lenguas cooficiales, Ayuso ya había advertido de que no se pondría el pinganillo y se levantaría si no le hablaban en castellano.

Isabel Díaz Ayuso ha protagonizado otro incidente en la Conferencia de Presidentes en Barcelona al levantarse y salir de la sala cuando el lehendakari vasco, Imanol Pradales, ha hablado en euskera. La presidenta madrileña había advertido previamente de que no usaría auriculares para traducción en la reunión, la primera en la que se permiten lenguas cooficiales, y que se marcharía si no le hablaban en castellano. Aunque ha permanecido sentada durante el saludo inicial en catalán del president, Salvador Illa, Ayuso ha abandonado la sala durante la intervención de Pradales, que habla de "espectáculo lamentable".

Isabel Díaz Ayuso está decidida a dar la nota en la Conferencia de Presidentes que este viernes acoge el Palau de Pedralbes en Barcelona. Tras el encontronazo con Mónica García en el momento de los saludos, la presidenta madrileña se ha levantado en mitad de la reunión cuando el lehendakari vasco, Imanol Pradales, ha empezado su intervención y lo ha hecho en euskera.

La víspera, la dirigente 'popular' ya había advertido de que no se pondría pinganillo durante la reunión, la primera Conferencia en las que se pueden usar las lenguas cooficiales. También dijo que se marcharía si no le hablaban en castellano, aunque hizo estas afirmaciones aludiendo al catalán, no al euskera.

"Todo lo que me tengan que decir en los pasillos en español o lo dicen dentro en el mismo idioma o me saldré", advirtió la presidenta autonómica en la Asamblea de Madrid. "Ya veré lo que haré con esos pinganillos, ya les digo que no me los pienso poner. Porque en lugar de defender el español en todos los rincones, lo que hacen es utilizar el catalán, la lengua de los catalanes, para hacer provincianismo con el secesionismo catalán", sostuvo.

Y, efectivamente, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha decidido levantarse y salir de la sala cuando ha comenzado su intervención su homólogo vasco. No obstante, fuentes de Sol consultadas por laSexta señalaban que volvería a entrar cuando continuasen las intervenciones en español. Así lo ha hecho, regresando a la sala tras el desplante.

Nadie más se ha levantado. Tampoco los demás barones 'populares' y tampoco la propia Ayuso poco antes, durante el saludo inicial en catalán del president, Salvador Illa, al principio del encuentro. Ahí sí se ha quedado en su sitio. Las fuentes de su Ejecutivo lo explican aduciendo que solo era un "saludo protocolario", pero insisten en que "se saldrá de toda intervención larga que no sea en castellano y que no sea un saludo protocolario".

En concreto, según ha podido saber laSexta, Illa hizo el saludo de bienvenida en catalán y Ayuso no se fue. Después ha intervenido el presidente canario, Fernando Clavijo, que se tenía que ir, y después de él el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. A continuación ha sido Pradales, que ha saludado en catalán para luego pasar al euskera. Es entonces cuando la presidenta madrileña se ha ido.

Luego Illa ha dado su discurso casi íntegramente en catalán, aunque también ha utilizado el castellano, y Ayuso ha vuelto a entrar cuando hablaba el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, que ha saludado en gallego antes de pasar al castellano. En total, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha estado fuera de la sala unos 20 minutos, mientras hablaban Pradales e Illa.

Enfado del lehendakari

Ayuso ha provocado así un 'show' que el propio lehendakari ha tachado de "espectáculo lamentable". Concretamente, según fuentes consultadas por esta cadena, Pradales ha empezado ha empezado su intervención catalán, luego se ha pasado al euskera y ha terminado en castellano, lamentando el espectáculo.

Fuentes de la Lehendakaritza, a su vez, han expresado su "profundo malestar" por la actitud de algunos presidentes autonómicos durante la intervención de Pradales, no solo de Ayuso, que ha abandonado la sala, sino también de "otros presidentes y presidentas", que, denuncian, han optado por "no utilizar el sistema de traducción habilitado para garantizar la comprensión mutua".

Lo consideran una falta de respeto "intolerable" hacia el euskera, los miles de euskaldunes, el Lehendakari y el pueblo vasco y reivindican que la intervención del Lehendakari estaba dentro del marco habilitado por la organización de la propia Conferencia, que ha permitido expresarse también en catalán, gallego y castellano, lo que consideran "un avance democrático y un ejercicio de respeto a la pluralidad lingüística del Estado".

"Respetar las lenguas oficiales no es un gesto menor: es una cuestión de derechos de igualdad lingüística, respeto institucional, cultural y democrático. El euskera es lengua oficial y patrimonio de toda Europa", sentencian.