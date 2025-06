Solo para la foto no: el PP amenaza con plantar a Sánchez si no acepta su orden del día para la Conferencia de Presidentes

Los barones del Partido Popular (PP) amenazan con boicotear la Conferencia de Presidentes convocada por Pedro Sánchez, debido a la ausencia de un orden del día claro. Aunque no quieren plantar al rey Felipe VI, están dispuestos a expresar su descontento si no se concreta dicho orden. Esta situación recuerda a episodios anteriores, como el plantón en el Consejo de Política Fiscal y Financiera en febrero, y en la Conferencia Sectorial de Justicia en Barcelona. La Comunidad de Madrid, liderada por Isabel Díaz Ayuso, ya protagonizó un plantón similar, criticado por Alberto Núñez Feijóo. El PP mantiene el suspense sobre su asistencia, mientras se intensifican las tensiones con el Gobierno.

Los barones 'populares' vuelven a amenazar al Ejecutivo con un plantón. En esta ocasión por la Conferencia de Presidentes convocada por Pedro Sánchez para este viernes 6 de junio. El cabreo, de nuevo, viene por la falta de un orden del día para el encuentro a pocos días de su celebración, pese a la reunión preparatoria de la semana pasada que si bien terminó sin acuerdo, llevó a once barones del Partido Popular (PP) a hacer una propuesta a los temas a tratar. Insiste en que no quieren que se convierta en una mera foto.

En declaraciones a laSexta, sostienen que el Gobierno de Sánchez debe incluir, precisamente, ese orden del día. Una amenaza que presenta 'peros' debido a la presencia del rey Felipe VI al que no quieren plantar. Eso sí, insisten en quedar a la espera para observar cómo se materializa el asunto del orden día. Cabe la posibilidad que se presenten ante el monarca y más tarde obvien a Sánchez para decirle que así no se hacen las cosas.

Si bien esta opción podría convertirse en una 'performance', esta no sería la primera vez en la que los 'populares' se levantan de otras comisiones como fue la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del pasado mes de febrero. En ella los consejeros del ramo se levantaron de la mesa plantando a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al considerar que lo prioritario era reformar el sistema fiscal de las regiones y no condonación de la deuda, precisamente, pactada en la Conferencia de Presidente de diciembre en Santander.

También fue su orden del día lo que suscitó críticas entre los 'populares', así como amenazas que, sin embargo, no llegaron a materializarse. Sí lo hicieron en Barcelona cuando estaba previsto que se celebrase la Conferencia Sectorial de la Administración de Justicia en Barcelona presidida por el ministro de Justicia, Félix Bolaños.

Todos los convocados ya se habían desplazado hasta la ciudad condal pero, en el último momento, se negaron a debatir la implementación de la ley de eficiencia judicial. En concreto, fueron los consejeros de las siete comunidades gobernadas por los 'populares' -Madrid, Andalucía, Galicia, Cantabria, La Rioja, Comunidad Valenciana y Aragón- quienes decidieron no entrar, de nuevo, por la ausencia de un orden del día. Aquí también consideraron que el fin era el de una "mera foto".

¿Una Ayuso instigadora?

Argumento que el pasado viernes ya se esgrimía desde Sol para poner sobre la mesa este nuevo plantón a Sánchez. Era el portavoz de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel García Martín, quien sostenía "si se hurta el debate y solo se busca una foto para tapar los casos de corrupción y las vergüenzas que están afectando a Pedro Sánchez, su familia y al PSOE, ahí no va a encontrar nunca a la Comunidad".

Precisamente, Ayuso sí que protagonizó un plantón al presidente del Gobierno el pasado mes de octubre en el marco de una ronda de contactos con presidentes regionales en Moncloa. Actitud que según fuentes de Génova fueron consideradas por el líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, como un error institucional, pero ante la que se mostró comprensivo.

Silencio por respuesta

Si bien, de momento, nadie habla de lo que pueda ocurrir el próximo viernes existe un razonamiento entre aquellos que se plantean no acudir a Barcelona. No puede ser que te reúnas con el 'capo' -así se refieren al presidente del Gobierno desde Génova por su presunta implicación en corruptelas- y 48 horas después te manifiestes en Madrid contra el Ejecutivo y el socialismo al grito de "Democracia o mafia". Convocatoria anunciada por Feijóo hace apenas unos días cuando el goteo de audios de la presunta fontanera del PSOE, Leire Díez, era incesante.

Por el momento, habrá que esperar a ver qué sucede, puesto que de forma pública en el PP no dan muchas pistas. Tan pocas que su secretaria general, Cuca Gamarra, a primera hora de este lunes ha optado por no responder a las preguntas de la prensa respecto a este asunto. Horas después el portavoz de Ayuso argumentaba la amenaza en virtud del "reglamento" que "es muy claro".

Por eso, están en el momento de dar la "oportunidad al Gobierno de que recapacite" y se planteen los asuntos "que de verdad preocupan y ocupan" a la ciudadanía, porque, dice, no quieren "monólogos", ha reiterado el vocal de Ayuso. De hecho, el vicesecretario 'popular' Borja Sémper ha emplazado a observar qué hace el Ejecutivo, es decir, si incluye o no los puntos exigidos por el PP. Eso sí, de darse ese plantón el próximo viernes, Sémper no duda en señalar que en todo caso sería "responsabilidad del Gobierno", debido al "uso torticero" que hace del encuentro.