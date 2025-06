Víctimas de la DANA y del Metro se unen en Valencia para pedir responsabilidades: "Necesitamos confiar y Mazón no nos da seguridad"

La Asociación de Víctimas del Metro de Valencia se ha querido unir a los afectados por la DANA para pedir responsabilidades tras la "nefasta gestión" de Carlos Mazón en la tragedia del 29 de octubre.

Beatriz Garrote, presidenta de la Asociación de Víctimas del Metro, ha indicado que es "doloroso" ver lo que está sucediendo a pesar de que han quedado demostradas las "mentiras" del presidente de la Comunidad Valenciana. "Estamos en manos de alguien que ha ninguneado la seguridad", ha asegurado.

De esta forma, ha lamentado que, a pesar de ver todo el "desgobierno" que hubo y de los muertos que ha dejado la DANA, Mazón se mantenga en su puesto y nadie del PP "lo desacredite".

"Es impotencia e indignación", ha asegurado, preguntándose qué tiene que pasar para que los ciudadanos tengan la respuesta que se merecen. "Lo único que pueden hacer es asumir los errores y que los responsables dimitan", ha recalcado.

Garrote ha criticado que el Gobierno valenciano continúe en manos de una persona que "no estaba preparada" y "no ha estado a la altura". "Es lamentable que ocupe su puesto. Parece que lo mantienen para asegurar ciertos privilegios si sigue tantos meses", ha añadido, dejando claro que no se merecen un presidente así.

Por su parte, Mariló Gradolí, presidenta de la Asociación Víctimas de la DANA 29 de octubre 2024, ha reconocido que para ellos significa mucho sentir el apoyo de la Asociación de Víctimas del Metro. "Lo necesitamos ante un maltrato institucional que se alarga bastantes meses", ha asegurado.

Gradolí ha explicado que necesitan una reconstrucción que va más allá de las infraestructuras. "Es emocional, necesitamos confiar en una persona en la que no confiamos", ha detallado, destacando que Carlos Mazón "no les da la seguridad" que necesitan.