El Gobierno presiona a un PP instalado en el 'no' con la propuesta de vivienda "para que sea casi imposible" rechazarla

A falta de una jornada para la Conferencia de Presidentes, no se prevé ningún acuerdo. El Gobierno cedió a las demandas del Partido Popular (PP) y añadió ocho temas al orden del día. El presidente Pedro Sánchez propuso un nuevo acuerdo estatal sobre vivienda, instando a lograrlo antes del verano. La ministra Isabel Rodríguez mostró optimismo, destacando el apoyo social a la propuesta. Sin embargo, el PP llevó la Ley de Vivienda al Tribunal Constitucional, alegando que es competencia regional. En temas de financiación autonómica y migración, las diferencias persisten. La conferencia ya genera controversia, con el PP amenazando con ausentarse y críticas al presidente Sánchez.

A falta de una jornada para que se celebre la Conferencia de Presidentes nada apunta a que de ahí pueda salir ningún acuerdo. Primero fueron las amenazas de plantón que llegaban desde el Partido Popular (PP), ante las que el Gobierno terminó cediendo al incluir en el orden del día los asuntos que los barones 'populares' exigían por lo que todos los dirigentes autonómicos se reunirán con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Precisamente, este les planteó en una carta impulsar un nuevo acuerdo estatal en materia de vivienda, al tiempo que les instaba a hacerlo "antes de verano".

De esta manera, son apenas dos meses con los que cuenta el Ejecutivo para convencer, principalmente, a los de Alberto Núñez Feijóo hace ya tiempo instalados en el 'no'. Algo que saben muy bien en el Ministerio de Vivienda que dirige Isabel Rodríguez, pero que no evita que la socialista muestre cierto "optimismo" puesto que "es lo que está pidiendo la sociedad española que hagamos: que solucionemos este problema".

En ese sentido, Rodríguez no ha dudado en subrayar durante su intervención de este jueves en La 1que a lo propuesto por Sánchez "una mayoría social dice sí". Entonces, se ha preguntado que "quién no quiere incrementar la inversión en vivienda para ampliar ese parque público y asequible" o "quién no quiere que con el esfuerzo de todos (...) se quede hoy y para siempre como infraestructura pública".

"Había que llevar este asunto a la Conferencia de Presidentes, para que sea casi imposible decir que no"

Ambas cuestiones están incluidas en la propuesta presentada este miércoles y que la ministra ha subrayado que "no es un acuerdo entre Gobierno y oposición", sino que corresponde a un pacto de "Gobierno a Gobiernos", es decir, de Administración central a autonómicas. De esta manera, la ministra insiste en que no se dirige al presidente del PP sino a "los presidentes y presidentas que no se deben a las siglas de su partido sino a sus conciudadanos".

Por ello, asegura que había que "llevar este asunto a la Conferencia de Presidentes, para que sea casi imposible decir que no". Un 'casi' que viene, quizás, de que los 'populares' llevaron la Ley de Vivienda al Tribunal Constitucional desde donde se concluyó que aquella era una competencia de las regiones, por lo que la implantación de la norma quedaba a su discreción.

Es por eso que la ministra pide a las comunidades que no la aplican, la mayoría dirigidas por el PP, que "adecuen sus normas para blindar su parque público" como ya se ha hecho en Euskadi, Navarra, ahora también Galicia -pese a estar la Xunta en manos del PP- y Cataluña. Precisamente, desde la región que dirige el PSC de Salvador Illa también llegan presiones a los 'populares'.

En concreto, ha sido el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, quien no ha dudado en pedir este jueves al PP que no vaya "a reventarlo todo" en el encuentro en Barcelona, al que ha subrayado "hay que ir con un tono constructivo y positivo". De hecho, ha realizado un llamamiento a que sea "una conferencia propositiva" en la que se pueda "llegar a un gran acuerdo de país en materia de vivienda".

Financiación y migración, un escollo todavía más grande

Y si en el tema de vivienda no hay garantizado un posible acercamiento, mucho menos lo hay en materia de financiación autonómica en cuyo marco los 'populares' exigen que se retire la condonación de la deuda que el Govern de Illa prepara con ERC y el Gobierno de Sánchez. En ese aspecto también ha hablado el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, este mismo jueves quien ha admitido que este tema es "complicado", ya que ni "las comunidades del PP se ponen de acuerdo"

De hecho, Torres ha asegurado que ya se intentó hablar sobre este asunto en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) pero, "los consejeros del PP se levantaron y se fueron", pese a que se habló "de algo tan importante como el techo de gasto para poder sacar adelante los presupuestos autonómicos y, sin embargo, no quisieron ni siquiera el debate".

Tampoco parece en materia de migración pueda haber un acuerdo, pues tal y como ha admitido el ministro Torres existen dos propuestas distintas a abordar. Por un lado, "lo que propone Canarias y el País Vasco" que consiste en "un plan integral" que "aceptó el Gobierno de España", mientras que "lo que propone el PP es un control de fronteras y que sea competencia exclusiva del Estado": "Son dos asuntos distintos que comparten el fondo, el fenómeno migratorio, pero que no tienen nada que ver el uno con el otro".

En definitiva, habrá que esperar a ver lo que sucede en esta Conferencia de Presidentes que antes de su celebración ya ha generado titulares debido a las amenazas de plantón del PP que, no obstante, iban más allá de los asuntos a tratar. Y es que en algunos sectores de la formación se observaba algo extraño mantener una reunión con el 'capo' -así se refieren al presidente del Gobierno desde Génova por su presunta implicación en corruptelas- y 48 horas después manifestarse en Madrid contra el Ejecutivo y el socialismo al grito de "Democracia o mafia".