Feijóo invita a los socios de Sánchez a una moción de censura y anuncia una protesta el 8J: "Democracia o mafia"

Alberto Núñez Feijóo ha instado a los ciudadanos a manifestarse el 8 de junio contra un Gobierno que, según él, está "en decadencia" tras los audios revelados sobre la UCO. Feijóo afirma que es momento de reaccionar ante la situación actual, describiéndola como una elección entre "decadencia o limpieza, mentiras o integridad". Ha invitado a los socios de Pedro Sánchez a apoyar una moción de censura, recordando que hace siete años lo hicieron contra la corrupción. Feijóo sostiene que la gravedad de los hechos trasciende ideologías y pone a prueba la integridad del país. Asegura que la corrupción en la Moncloa no terminará hasta que Sánchez deje el cargo, y enfatiza que la Justicia deberá determinar los delitos cometidos.

Alberto Núñez Feijóo ha llamado a los ciudadanos a salir a la calle el próximo 8 de junio para protestar contra un Gobierno que asegura que está "en decadencia" tras los audios que han salido a la luz contra la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO).

De esta forma, ha indicado que ha llegado el momento de reaccionar a todo lo que está sucediendo. "Esto ya va de decadencia o limpieza, mentiras o integridad, cloacas o decencia, democracia o mafia", ha aseverado, destacando que "la gravedad de los hechos conocidos transcienden cualquier ideología o manía a alguien".

Por este motivo, el líder del PP ha invitado también a los socios de Pedro Sánchez a que apoyen una moción de censura contra el presidente del Gobierno. "Hace siete años, los actuales socios de Sánchez lo hicieron para combatir la corrupción y, si fuesen consecuentes, ahora deberían hacer lo mismo", ha señalado.

"La moción de censura para sacar a Sánchez de la Moncloa no depende de mi voluntad, yo la tengo toda, depende de quien le ha dado soporte parlamentario", ha dicho, para añadir que si quieren "acabar con esto, el PP está a disposición" y, si no lo hacen, serán "cómplices de esta degradación" y los ciudadanos "no lo olvidarán".

El 'popular' ha avisado a los socios de Sánchez de que "la gravedad" de lo que está ocurriendo "trasciende a cualquier coyuntura" y "pone a prueba la integridad de un país entero".

Mientras tanto, ante la imposibilidad de lanzar una moción de censura por la falta de un número suficiente de parlamentarios que la apoyen, Feijóo ha apuntado que "el futuro de la nación es del conjunto de los españoles y es al conjunto de los españoles al que le corresponde tomar la palabra".

"Si no pueden hacerlo en unas urnas, porque Sánchez sigue negándose a convocar unas elecciones generales, podrán hacerlo en la calle", ha insistido.

Feijóo ha llamado a manifestarse a todos los españoles que quieran a evidenciar su rechazo a un Gobierno que "ataca" a jueces y a fiscales, que "persigue" a la Guardia Civil y a periodistas y que "no solo ha urdido una trama de corrupción para servirse de lo que es de todos", sino otra "para intentar taparlo con chantajes y amenazas mafiosas".

Feijóo asegura que Sánchez "está en fase terminal"

En una declaración institucional, y sin aceptar preguntas, Feijóo se ha mostrado más duro que nunca contra el Ejecutivo, destacando que nadie puede ignorar ya "el estado de putrefacción" al que "nos tiene sometidos". Por tanto, ha defendido que ha llegado el momento de "entender y reaccionar" ante lo que está sucediendo.

"Están rodeados de corrupción. Todas las personas de su confianza, antes de llegar a la Moncloa, están imputadas o señaladas", ha destacado, reiterando que, mire donde mire, "Sánchez está rodeado de corrupción".

Una situación que ha confesado que le parece un "bochorno inaceptable", destacando que lo los audios que se han dado a conocer y que desvelarían movimientos para desprestigiar a la UCO son "prácticas mafiosas".

"En defensa de la democracia, esta huida hacia adelante debe combatirse", ha destacado, señalando que Pedro Sánchez se encuentra "en fase terminal". "La corrupción no salió de la Moncloa con el cese de su número dos. La trama de corrupción saldrá de la Moncloa cuando salga de ella Pedro Sánchez", ha asegurado.

Durante su intervención, el 'popular' ha señalado que será la Justicia quien dictamine los delitos cometidos. Sin embargo, ha recalcado que, políticamente, esta situación "es inaceptable e inasumible" para cualquier democracia.