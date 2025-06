Díaz tacha de "bochorno" que Ayuso pida hablar solo en español: "A quienes hablamos galego, catalán o euskera, que no nos desprecie"

Por primera vez, en la Conferencia de Presidentes, que se celebrará este viernes, 6 de junio, en Barcelona, se podrá usar, o al menos habrá esa posibilidad, pinganillos para la traducción simultánea de otras lenguas cooficiales como el catalán, el gallego o el euskera. Algo que, como era de esperar, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no le ha sentado nada bien.

"Todo lo que me tengan que decir en los pasillos en español, o lo dicen dentro en el mismo idioma o me saldré. Ya les digo que no me pienso poner esos pinganillos, porque en lugar de defender el español en todos los rincones, lo que hacen es usar el catalán para hacer provincianismo con el secesionismo catalán", ha dicho Ayuso en la Asamblea de Madrid.

Tras ver estas declaraciones, la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, se ha mostrado bastante enfadada con ellas y así lo ha asegurado en Al Rojo Vivo: "El otro día estuve con el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y falamos en gallego, sin ningún problema. Esto es un bochorno", denuncia Díaz: "Me van a permitir decir que esto que estamos viendo es inaudito. Esto es ruido y fango. La gente no se merece este trato".

Además, Díaz quiere mandar un contundente mensaje a la presidenta de la Comunidad de Madrid: "Que no nos desprecie a quienes hablamos en gallego, en euskera o en catalán llamándonos provincianos. Yo soy de provincia. Y a mucha honra. Que respete a la ciudadanía de toda España, porque esta es una riqueza que tiene nuestro país".

Por otro lado, la ministra de Trabajo quiere incidir en la importancia del acto de la Conferencia de Presidentes en la que se hablará de temas tan importantes como es, por ejemplo, la vivienda, y en cambio, Ayuso -critica- tiene una "actitud exante" ante esta cita tan importante. "¿Es esta, de verdad, la manera de hacer política?", lamenta Díaz.