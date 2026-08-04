El Gobierno anuncia una partida extraordinaria de 25 millones para a la atención de los menores no acompañados en Ceuta

Un grupo de migrantes en la playa junto al paso fronterizo del Tarajal en Ceuta

Los detalles La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, apela al "sentido común de todas las comunidades autónomas, incluidas las gobernadas por el PP, para darles atención" a los menores que se encuentran en la ciudad autónoma.

El Gobierno ha aprobado una partida extraordinaria de 25 millones de euros para atender a menores no acompañados en Ceuta, tras una crisis migratoria que ha dejado 88 migrantes fallecidos y más de 60.000 entradas irregulares. Esta suma complementa los 5,5 millones distribuidos en julio por el Ministerio de Infancia. La ministra de Migraciones, Elma Saiz, ha instado a todas las comunidades autónomas a colaborar, destacando la respuesta inédita de España, elogiada por la presidenta de la Comisión Europea. Saiz ha subrayado que la gestión de la crisis fue posible gracias a la cooperación con Marruecos y que España prioriza los derechos humanos en su política migratoria.

El Gobierno ha anunciado una partida extraordinaria de 25 millones de euros destinada a la atención de los menores no acompañados en Ceuta tras la crisis migratoria viviendo en los últimos días en la ciudad autónoma, en la que 88 migrantes han perdido la vida tras la entrada irregular de más de 60.000 personas.

Esta partida se suma a los 5,5 millones que fueron repartidos en julio y movilizados por el Ministerio de Infancia. "Apelo al sentido común de todas las comunidades autónomas, incluidas las gobernadas por el PP, para darles atención", ha afirmado la ministra de Migraciones, Elma Saiz, este martes.

Preguntada por si recibieron una alerta de Marruecos días antes de la entrada masiva, Saiz ha asegurado que "en ningún momento" hubo "constancia de ningún informe que alertara" de la "magnitud de este hecho inédito", aunque ha reconocido que "había evidentemente una información de un repunte de llegadas propio de este periodo estival".

"Es un hecho sin precedentes al que, por cierto, se le ha dado una respuesta también inédita, que no solamente quiero compartir y poner en valor y destacar, sino que la propia presidenta de la Comisión Europea, la señora Von der Leyen, aplaudía y alababa", ha insistido.

El Gobierno no hace "ningún reproche" a Marruecos

Al ser preguntada por el papel de Marruecos en esta crisis migratoria, Saiz ha remarcado que esta "buena gestión" de la crisis "no hubiera sido posible sin la colaboración de Marruecos".

La portavoz del Gobierno ha defendido que "la política migratoria del Gobierno de España pone siempre en el centro los derechos humanos" y ha insistido en que "una vez más España ha estado a la altura".

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