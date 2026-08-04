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Crisis migratoria

El Gobierno anuncia una partida extraordinaria de 25 millones para a la atención de los menores no acompañados en Ceuta

Los detalles La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, apela al "sentido común de todas las comunidades autónomas, incluidas las gobernadas por el PP, para darles atención" a los menores que se encuentran en la ciudad autónoma.

Un grupo de migrantes en la playa junto al paso fronterizo del Tarajal en Ceuta Un grupo de migrantes en la playa junto al paso fronterizo del Tarajal en CeutaAgencia EFE
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El Gobierno ha anunciado una partida extraordinaria de 25 millones de euros destinada a la atención de los menores no acompañados en Ceuta tras la crisis migratoria viviendo en los últimos días en la ciudad autónoma, en la que 88 migrantes han perdido la vida tras la entrada irregular de más de 60.000 personas.

Esta partida se suma a los 5,5 millones que fueron repartidos en julio y movilizados por el Ministerio de Infancia. "Apelo al sentido común de todas las comunidades autónomas, incluidas las gobernadas por el PP, para darles atención", ha afirmado la ministra de Migraciones, Elma Saiz, este martes.

Preguntada por si recibieron una alerta de Marruecos días antes de la entrada masiva, Saiz ha asegurado que "en ningún momento" hubo "constancia de ningún informe que alertara" de la "magnitud de este hecho inédito", aunque ha reconocido que "había evidentemente una información de un repunte de llegadas propio de este periodo estival".

"Es un hecho sin precedentes al que, por cierto, se le ha dado una respuesta también inédita, que no solamente quiero compartir y poner en valor y destacar, sino que la propia presidenta de la Comisión Europea, la señora Von der Leyen, aplaudía y alababa", ha insistido.

El Gobierno no hace "ningún reproche" a Marruecos

Al ser preguntada por el papel de Marruecos en esta crisis migratoria, Saiz ha remarcado que esta "buena gestión" de la crisis "no hubiera sido posible sin la colaboración de Marruecos".

La portavoz del Gobierno ha defendido que "la política migratoria del Gobierno de España pone siempre en el centro los derechos humanos" y ha insistido en que "una vez más España ha estado a la altura".

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