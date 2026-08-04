Ahora

Economía

El Ibex 35 marca su máximo histórico y rompe por primera vez la barrera de los 20.000 puntos

Los detalles Este martes ha superado por primera vez en su historia los 20.000 puntos y ha alcanzado un máximo intradía en los 20.037,3 enteros tras subir el 0,30 % al abrir el mercado.

Panel informativo de la Bolsa de Madrid en una imagen de archivo Panel informativo de la Bolsa de Madrid en una imagen de archivoAgencia EFE
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El principal índice de la Bolsa española, el Ibex 35, está de récord. Este martes ha superado por primera vez en su historia los 20.000 puntos y ha alcanzado un máximo intradía en los 20.037,3 enteros tras subir el 0,30 % poco después de abrir el mercado. No obstante, casi diez minutos después de la apertura, el selectivo pierde algo de fuelle y avanza el 0,13 %, hasta los 20.006,5 enteros.

El selectivo español ya había cerrado este lunes en un nuevo máximo, tras avanzar un 1,01% hasta los 19.982,6 puntos, pese a que todavía persisten incertidumbres en el ámbito geopolítico. Una barrera que se ha superado ya este martes, lo que ya ha colocado al índice con unas ganancias acumuladas en el año del 15,59 %.

A los pocos minutos del comienzo de la negociación en la Bolsa de Madrid, los mayores ascensos entre los componentes del Ibex 35 han estado protagonizados por Sacyr, con una subida del 1,6%, y ACS, con un alza del 1,45%. En el extremo opuesto, las mayores caídas en el arranque de la sesión correspondían a Acciona (-6,83%), Telefónica (-0,63%) y Acciona Energía (-0,56%).

Por su parte, las principales Bolsas europeas mostraban signo positivo en los primeros compases de la sesión, con subidas en Milán (0,65%), Fráncfort (0,58%), París (0,55%) y Londres (0,36%).

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El Gobierno reprochará en la reunión con los socios europeos su actitud "egoísta" durante la crisis migratoria en Ceuta
  2. El paro registrado sube en 19.517 personas en julio y vuelve a superar los 2,3 millones
  3. Un millón de euros perdidos en un ático sin utilidad alguna: la oposición pide una reunión urgente de la Asamblea por el escándalo del inmueble que salpica a Ayuso
  4. Un 'brainstorming' para presionar a Irán: EEUU pide a sus tropas ideas innovadoras para utilizarlas en la guerra
  5. Dinero fácil que sale caro: los expertos advierten del riesgo de pedir créditos para financiar las vacaciones
  6. Detenido en Sitges uno de los fugitivos más buscados por Suecia: está acusado de una veintena de delitos de extrema violencia