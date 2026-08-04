El Ibex 35 marca su máximo histórico y rompe por primera vez la barrera de los 20.000 puntos

Panel informativo de la Bolsa de Madrid en una imagen de archivo

Los detalles Este martes ha superado por primera vez en su historia los 20.000 puntos y ha alcanzado un máximo intradía en los 20.037,3 enteros tras subir el 0,30 % al abrir el mercado.

El Ibex 35, principal índice de la Bolsa española, ha alcanzado un hito histórico al superar los 20.000 puntos por primera vez, logrando un máximo intradía de 20.037,3 puntos tras un incremento del 0,30% al inicio del mercado. Sin embargo, minutos después, el índice moderó su avance al 0,13%, situándose en 20.006,5 puntos. El lunes, el Ibex 35 ya había cerrado en un nuevo máximo de 19.982,6 puntos, con un aumento del 1,01%, acumulando un crecimiento anual del 15,59%. En la apertura del martes, Sacyr y ACS lideraron las subidas, mientras que Acciona, Telefónica y Acciona Energía registraron caídas. Las principales Bolsas europeas también mostraron tendencias positivas.

El principal índice de la Bolsa española, el Ibex 35, está de récord. Este martes ha superado por primera vez en su historia los 20.000 puntos y ha alcanzado un máximo intradía en los 20.037,3 enteros tras subir el 0,30 % poco después de abrir el mercado. No obstante, casi diez minutos después de la apertura, el selectivo pierde algo de fuelle y avanza el 0,13 %, hasta los 20.006,5 enteros.

El selectivo español ya había cerrado este lunes en un nuevo máximo, tras avanzar un 1,01% hasta los 19.982,6 puntos, pese a que todavía persisten incertidumbres en el ámbito geopolítico. Una barrera que se ha superado ya este martes, lo que ya ha colocado al índice con unas ganancias acumuladas en el año del 15,59 %.

A los pocos minutos del comienzo de la negociación en la Bolsa de Madrid, los mayores ascensos entre los componentes del Ibex 35 han estado protagonizados por Sacyr, con una subida del 1,6%, y ACS, con un alza del 1,45%. En el extremo opuesto, las mayores caídas en el arranque de la sesión correspondían a Acciona (-6,83%), Telefónica (-0,63%) y Acciona Energía (-0,56%).

Por su parte, las principales Bolsas europeas mostraban signo positivo en los primeros compases de la sesión, con subidas en Milán (0,65%), Fráncfort (0,58%), París (0,55%) y Londres (0,36%).

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