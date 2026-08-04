El Gobierno admite que "había información de un repunte" pero niega la existencia de "un informe de esta magnitud" por la crisis de Ceuta

Los detalles Según ha señalado Elma Saiz, portavoz del Ejecutivo, "había una información de un repunte de llegadas propio de este periodo estival", pero ha descartado que hubiera un informe sobre una llegada masiva como la que sucedió.

El Gobierno ha negado que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) supiera de una entrada masiva en Ceuta, aunque admitió que había "información de un repunte" de llegadas, pero no de la magnitud que ocurrió. La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, afirmó que no existía un informe que alertara sobre la situación. Respecto a las advertencias de Marruecos sobre un posible efecto llamada por una sentencia del Tribunal Supremo, Saiz reiteró la ausencia de tal informe. Destacó la respuesta excepcional a la crisis migratoria y la colaboración con Marruecos, elogiada por la presidenta de la Comisión Europea.

El Gobierno sigue negando las informaciones que han apuntado a que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) era conocedor de que se iba a producir una entrada masiva en la ciudad autónoma. Ahora bien, este martes sí han reconocido que había "información de un repunte", aunque en ningún caso de la "magnitud" como la que acabó sucediendo.

Así lo ha aseverado la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, a los medios de comunicación. Al ser preguntada sobre si el CNI realizó algún tipo de aviso, la también ministra ha apuntado que sí había "una información de un repunte de llegadas propio de este periodo estival". "Pero nunca de un informe que hablara de la magnitud del hecho inédito que hemos vivido", ha matizado.

Respecto a la afirmación desde Marruecos que se avisó a España de que la sentencia del Tribunal Supremo hablando de las 'devoluciones en caliente' podría generar un efecto llamada, Saiz ha vuelto a recalcar la inexistencia de un informe: "En ningún momento había constancia de ningún informe que alertara de esta magnitud, de este hecho inédito que hemos vivido al que, por cierto, se le ha dado una respuesta también inédita".

"La propia presidenta de la Comisión Europea aplaudía y ponía en valor la buena gestión hecha del Gobierno de España que no hubiera sido posible sin la colaboración de Marruecos", ha defendido.

Además, Saiz ha destacado que "esta respuesta tan excepcional" a la crisis migratoria en Ceuta "no hubiera sido posible sin la colaboración de Marruecos".

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