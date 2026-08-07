Bergerot carga contra Ayuso por el ático: "No hay nada que vaya a tapar que quiere una vida de ricachona"

Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, responde en Al Rojo Vivo a todas las polémicas relacionadas con el famoso ático que la Comunidad de Madrid compró por 6,3 millones de euros para que la presidenta trabajase mientras duren las obras en Sol.

Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, responde de forma contundente a las acusaciones que desde el gobierno de la Comunidad de Madrid han vertido sobre el Gobierno de colación de España. Aseguran que están utilizando la polémica del ático para tapar o hacer una especie de cortina de humo sobre la crisis humanitaria de Ceuta.

"El gobierno de la Comunidad de Madrid e Isabel Díaz Ayuso son unos sinvergüenzas", asegura contundente Bergerot. "Porque la primera que no ha dado la cara para dar explicaciones es Isabel Díaz Ayuso sobre esa compra de un ático de lujo que quiere tener a costa de todos los madrileños, que nos ha costado 6,3 millones de euros, sólo está dando explicaciones y contradicciones y poniéndose detrás de su consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, porque la hemos pillado y porque es una cobarde".

Por ende, añade: "La experta en dar cortinas de humo es ella", que además, "no ha tenido una sola palabra para respaldar los intereses de España, ella, fiel representante de esa derecha española y esas derechas europeas que se han puesto del lado del rey de Marruecos, de Trump y de Netanyahu, no ha estado del lado de esos miles de ceutíes que están pidiendo por favor ayuda para hacer frente a esta tragedia humanitaria".

Es por ello que Bergerot afirma que "no hay nada que vaya a tapar que Isabel Díaz Ayuso quería tener una vida de ricachona y que la hemos pillado. Da igual que se ponga detrás de Miguel Ángel García, él va a tener que comparecer, como hemos pedido, desde Más Madrid, pero la última que va a dar la cara va a ser ella. Y lo vamos a hacer a través de la Justicia".

Hace dos semanas, desde Más Madrid acudieron a la Justicia por "un presunto delito de malversación de dinero público para comprarse un ático de lujo" y también, aseguran, van a ir por la vía parlamentaria, con la comparecencia de Miguel Ángel García y la de Planifica Madrid, "una empresa público-privada que tiene más pinta de ser una empresa pantalla de Ayuso al estilo de las empresas pantalla que monta Alberto González Amador para pegarse esa vida de lujo con Isabel Díaz Ayuso", asegura.

Y también, dicen, por la vía política, "donde va a acabar todo, que es en mayo de 2027 cuando ganemos a Isabel Díaz Ayuso en las urnas en Madrid", añade contundente la portavoz de Más Madrid.

Por otro lado, y a la pregunta de la presentadora y periodista Inés García de por qué desde Más Madrid están tan seguros de que Isabel Díaz Ayuso quería utilizar el ático como vivienda, Bergerot responde que todo está "en todas sus declaraciones".

Esto es, "primero mentiras, después incongruencias y, después, porque Miguel Ángel García, el portavoz del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, lo reconoció", sostiene. Por tanto, "después de todas las mentiras y de todas las explicaciones, que no sé si son ilegales, el consejero de Presidencia terminó admitiendo que la vivienda estaba destinada a ese uso.

"Él lo reconoció y dijo que por qué no podía tener Isabel Díaz Ayuso una vivienda oficial. Lo ha reconocido porque sabe que Isabel Díaz Ayuso lo ha mandado al frente porque va a ser el primero en caer", continúa la dirigente de Más Madrid, asegurando que le parece bien que "sea el primero en caer, pero primero va a tener que comparecer en la Asamblea y la última que va a tener que dar explicaciones es ella", insiste.

Una presidenta, añade Bergerot, que "tiene unas ínfulas de una vida de ricachona que no se podría permitir con su sueldo de presidenta, que está utilizando el dinero de todos los madrileños y las instituciones para pegarse esa 'vida cañón'".

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