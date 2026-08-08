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45 detenidos en Madrid

Desarticulada una de las mayores bandas criminales de tráfico de hachís que operaba en seis provincias españolas

Los detalles La operación, desarrollada por la Policía Nacional, ha terminado con 57 detenidos y 10,5 toneladas de droga incautada. La droga procedía de Marruecos y se trasladaba por carretera para almacenarla en pisos alquilados en la zona Norte de Madrid.

Desarticulada una de las mayores organizaciones criminales dedicada al tráfico de hachís en España.

La Policía Nacional ha asestado un importante golpe a una de las mayores organizaciones criminales dedicadas al tráfico de hachís, en una operación en varias fases que ha culminado con la detención de 57 personas en seis provincias y 10,5 toneladas de esa droga incautadas.

Según ha informado la Dirección General del cuerpo este sábado, la droga procedía de Marruecos, se introducía en la península por las costas y se trasladaba por carretera para almacenarla en pisos alquilados en la zona Norte de Madrid. Desde estas "guarderías" se distribuía después a otras provincias y otras redes europeas.

En total se han practicado 57 detenciones, 45 de ellas en Madrid, cinco en Valencia, tres en Málaga, dos en Guadalajara, una en Burgos y otra en Almería por los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, blanqueo de capitales, falsedad documental y depósito ilícito de municiones.

Dieciocho de ellas han ingresado en prisión. Además, se llevaron a cabo 20 entradas y registros en Madrid (15), Guadalajara (2), Málaga (2) y Valencia (1), con la incautación de más de 10.500 kilos de hachís, 1.100 kilos de marihuana, 47 botellas de gasolina supuestamente para suministrar de combustible a las narcolanchas, 19 vehículos, 12 relojes de lujo, 50.800 euros y un arma de fuego.

La investigación, dirigida por la Sección de Instrucción, Plaza 1 de la Audiencia Nacional, se inició en agosto del 2025 cuando se tuvo conocimiento de que se estaban canalizando actividades delictivas relacionadas con el tráfico de drogas a través de una plataforma de mensajería encriptada.

Tras varias pesquisas se constató la existencia de una organización criminal internacional con alto grado de profesionalidad dedicada a la introducción de hachís y marihuana procedente de Marruecos a través de las costas españolas.

Una red con sede en Las Tablas (Madrid)

Posteriormente la transportaban por vía terrestre a Madrid para su almacenamiento en pisos alquilados y así distribuirla a clientes menores del territorio nacional e, incluso, a otros países europeos.

Un trastero como punto de distribución en el barrio de Las Tablas (Madrid) Según las investigaciones, las ganancias por la venta de la droga las "devolvían al cauce legal" mediante la concesión de créditos fraudulentos, invirtiendo en propiedades y vehículos de lujo y falsificando nóminas y facturas a través de empresas pantalla.

Los investigadores descubrieron que un miembro del entramado visitaba frecuentemente uno de los pisos que tenía arrendada la red en el barrio de Las Tablas, en Madrid, para clasificar y preparar las remesas de la droga. Una vez empaquetaba el hachís, lo bajaba a un trastero donde otra persona de la organización la recogía para transportarla en coche a los clientes.

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