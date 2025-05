Compromís quería la comparecencia de Sánchez en la comisión de la DANA porque "cada uno tenía una responsabilidad"

Joan Baldoví, portavoz de Compromís en Les Corts, ha expuesto ante los medios de comunicación que querían la comparecencia de Pedro Sánchez en la comisión de la DANA en el Congreso al considerar que "cada uno tenía una responsabilidad". Además, ha instado a sumar a explicar por qué no presentó la propuesta de comparecientes planteada por la coalición de los valencianos.

Así lo ha dicho en Valencia, tras saber que Sumar no va a presentar su propuesta en el Congreso en la que aparecía el presidente del Gobierno. "Lo que se ha presentado en Madrid no es nuestra propuesta. Es el plan de trabajo, pero no son los comparecientes, evidentemente", expresa.

En ese sentido, Baldoví ha sostenido que desde Compromís han defendido que en las comisiones debían comparecer Carlos Mazón, president de la Generalitat, sus consellers, los responsables de la AEMET y de la Confederación Hidrográfica del Júcar y también Pedro Sánchez y sus ministros. "Había responsabilidades que competían a cada una de las administraciones", afirma.

"Es bueno que se aclare. Es bueno que cada uno diga lo suyo y no es bueno que haya vetos de unas personas o de otras. Todos, que cada uno cuente su verdad", sostiene un Baldoví que cree que lo sucedido "no es una buena señal para las víctimas".

Y lo explica: "Algunos entienden que la comisión ha de ser sesgada por una parte o por otra. Yo creo que las víctimas tienen que tener todo el derecho a saber todas las versiones, las de cada una de las personas que en esos momentos tenían responsabilidad a la hora de tomar decisiones".

Apunta, en ese sentido, a Sumar. "En todo caso, quien debe explicar por qué no se presentó nuestra propuesta, la de comparecientes, deberán ser otros. nosotros siempre lo hemos dicho, con la cara bien alta y sin exclusiones y sin vetos a nadie".

Mazón, de nuevo en el punto de mira de Baldoví

Además, el portavoz de Compromís ha vuelto a hacer mención a las dudas que hay sobre el paradero de Mazón en la tarde de la DANA: "Si siete meses después hay un enigma sin resolver es ese. O estaba haciendo la cosa más inconfesable del mundo, o estaba reunido con la persona más inconfesable del mundo".

"Es importante saber la versión de la persona que supuestamente estaba con él comiendo, y es importante saber también la del propietario, para decir a qué hora abandonó el president el lugar y con quién estaba allí", insiste.

Baldoví habla, para terminar, de las dos vías que está siguiendo la DANA. De la judicial, "nada que decir"; de la política, mucho más: "Como representantes de los ciudadanos, tenemos todo el derecho a intentar saber qué hizo el máximo responsable de los valencianos esa tarde, con quién estaba reunido, y si era inconfesable".