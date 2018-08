Un compañero de clase de Cifuentes confiesa que obtuvo el título sin hacer el máster

Morente ha declarado en calidad de investigado ante la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, dentro de la pieza principal referente al máster que cursó Cifuentes en el año académico 2011-2012, porque su nombre aparece en las actas de convalidaciones supuestamente falsificadas de esta promoción.

Y hoy el estudiante ha confesado en Sala que se matriculó del máster y que pagó las tasas, pero que luego no lo cursó, es decir, que no fue nunca a clase ni elaboró trabajo alguno ni, por supuesto, el Trabajo de Fin de Máster (TFM).

Ello no evitó que le entregaran el título, el cual recogió a mediados de 2016, según han informado fuentes jurídicas. El estudiante ha dicho que se puso en contacto con María Teresa Feito, la exasesora del Gobierno madrileño que presuntamente amenazó a una de las profesoras, con que "la presidenta (Cifuentes) las mataría si el acta (de evaluación del trabajo del máster) no aparecía", para hablar sobre este título de posgrado.

Feito le comentó la necesidad de hacer el máster de la URJC para poder acceder luego al doctorado, algo que sería posible únicamente pagando la matrícula y que, incluso, al tener una profesión le convalidarían muchas asignaturas. Se da la circunstancia de que la hija de Feito, Maria Mateo, había aprobado el título unos años antes, siendo parte de la promoción de Casado, y de forma similar al líder del PP, con convalidaciones masivas y notas de sobresaliente.

Con todo, Morente ha afirmado que jamás le dijeron que hubiese un problema con el expediente de sus convalidaciones, el cual fue modificado en 2016, y que no conoce al exdirector del Instituto de Derecho Público y principal implicado en la causa, Enrique Alvarez Conde, ni tampoco al profesor Pablo Chico.

La confesión de Morente se une a la realizada ayer por la profesora de la URJC María Dolores Cancio, investigada en la pieza C referente al máster del presidente del PP, Pablo Casado, que reconoció que Álvarez Conde le regaló el título sin hacer nada. Por otra parte, los cuatro alumnos de la promoción de Casado que han testificado han asegurado ante la jueza, como hicieron ayer sus otros compañeros, que la asistencia a clase era obligatoria. Todos ellos han manifestado que no vieron nunca a Casado, pues, como sostiene el líder popular, acordó no asistir al aula tras hablarlo antes con Álvarez Conde.