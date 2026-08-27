Juanma Romero, sobre los ataques a migrantes en Ceuta: "Ceuta no representa eso, es una población de convivencia"

Juanma Romero analiza las imágenes que llegan desde Ceuta, donde un grupo de manifestantes invadían una zona de la playa de El Trampolín y atacaba las tiendas de campaña de los migrantes: "Esto no es una protesta contra el Gobierno, es ir a la caza del migrante".

La tensión se volvía a disparar esta tarde en Ceuta en el momento que un grupo de manifestantes llegaba a la playa de El Trampolín y se saltaba el cordón policial para atacar a las tiendas de campañas de los migrantes.

Mientras tanto, otro grupo impedía a los periodistas, entre ellos los de Más Vale Tarde, hacer su trabajo tapando la cámara con banderas y lanzando insultos e incluso escupitajos.

"Esto lo que hace es exacerbar aún más los ánimos", opina Juanma Romero, que asegura que "esto no es una protesta contra el Gobierno, es ir a la caza del migrante".

"El Gobierno ha actuado mal, ha actuado tarde y de manera negligente, pero eso no quita para que tengamos estas imágenes impresentables que lo que hacen es incentivar el odio hacia el migrante", prosigue el periodista, que tiene claro que "Ceuta no representa eso, sino una población de convivencia".

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