Ahora

Estalla la olla a presión

Juanma Romero, sobre los ataques a migrantes en Ceuta: "Ceuta no representa eso, es una población de convivencia"

Juanma Romero analiza las imágenes que llegan desde Ceuta, donde un grupo de manifestantes invadían una zona de la playa de El Trampolín y atacaba las tiendas de campaña de los migrantes: "Esto no es una protesta contra el Gobierno, es ir a la caza del migrante".

Juanma Romero analiza las imágenes que llegan desde Ceuta, donde un grupo de manifestantes invadían una zona de la playa de El Trampolín y atacaba las tiendas de campaña de los migrantes: "Esto no es una protesta contra el Gobierno, es ir a la caza del migrante".

La tensión se volvía a disparar esta tarde en Ceuta en el momento que un grupo de manifestantes llegaba a la playa de El Trampolín y se saltaba el cordón policial para atacar a las tiendas de campañas de los migrantes.

Mientras tanto, otro grupo impedía a los periodistas, entre ellos los de Más Vale Tarde, hacer su trabajo tapando la cámara con banderas y lanzando insultos e incluso escupitajos.

"Esto lo que hace es exacerbar aún más los ánimos", opina Juanma Romero, que asegura que "esto no es una protesta contra el Gobierno, es ir a la caza del migrante".

"El Gobierno ha actuado mal, ha actuado tarde y de manera negligente, pero eso no quita para que tengamos estas imágenes impresentables que lo que hacen es incentivar el odio hacia el migrante", prosigue el periodista, que tiene claro que "Ceuta no representa eso, sino una población de convivencia".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. Estalla la olla a presión en Ceuta: un centenar de personas intenta bloquear la llegada de ayuda y ataca los campamentos de migrantes
  2. Ángel Víctor Torres deja caer que la situación en Ceuta va para largo: "No les puedo engañar diciendo que mañana se van a devolver a todos"
  3. Segundos para reaccionar tras la tragedia: así sorprendió la brutal riada en Nepal a trabajadores y turistas
  4. Meta llega a un acuerdo y pagará casi 17.000 millones de dólares para resolver las demandas por crear adicción a menores
  5. Cientos de mujeres denuncian tratamientos a medias y miles de euros perdidos tras el cierre repentino de una clínica de fertilidad
  6. Roban el Tesoro de Villena, uno de los conjuntos de orfebrería más valiosos de la Edad de Bronce en Europa