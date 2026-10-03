José Ignacio García, portavoz de Adelante Andalucía en Jerez, desde la manifestación: "El Gobierno ha llegado tarde y con unos decretos muy blanditos"

Pese a recalcar que había que apoyarlos igualmente, ha calificado de "parches" las medidas que se propusieron esta semana en el Congreso.

José Ignacio García, portavoz de Adelante Andalucía, ha participado en la manifestación por la vivienda realizada en Jerez de la Frontera (Cádiz).

Y, desde allí, ha señalado a laSexta que el Gobierno ha llegado tarde con sus medidas para solucionar la crisis de la vivienda y que, además, eran propuestas muy "blanditas".

"Estamos viendo una manifestación que hacía años y años que no era tan masiva y no solo en Jerez sino en todas las ciudades de Andalucía. Yo creo que el Gobierno ha llegado tarde. Evidentemente ha llegado tarde no, tardísimo. Y ha llegado con unos decretos muy blanditos que por supuesto eran parches que había que apoyar, pero eran muy blanditos", ha comentado.

Ahora bien, ha recalcado que "ni siquiera esto ha permitido la derecha que se aprobara". "Hay un descontento enorme de la ciudadanía, de la clase trabajadora, que está harta de ver cómo las viviendas se convierten en un negocio en vez de para lo que tienen que servir", ha concluido.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido