El presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM), Luis González, ha recordado que "a día de hoy no se pueden tener tests rápidos de Covid en las farmacias", después de que varios medios tanto nacionales como locales informaran de que se estaban realizando pruebas rápidas para diagnosticar el coronavirus en algunas farmacias.

González ha recalcado que la realización de estos test "está prohibido" y tampoco pueden llevarse a cabo "ni siquiera a su propio personal", por lo que ha advertido: si alguna farmacia se saltara la normativa "se actuará en consecuencia".

El responsable del Colegio ha señalado que, no sabemos si era para el público, para el personal o si el titular de la farmacia lo estaba haciendo a su propia familia", por lo que han procedido a enviar a las farmacias "una comunicación recordando que está terminantemente prohibido hacerlo".

"En el colegio tenemos una comisión deontológica que, de todo esto que estuviera pasando, en su día actuará en consecuencia", ha destacado.

Por otro lado, González ha reivindicado "el esfuerzo impagable" que están haciendo los farmacéuticos, de los que seis han fallecido por coronavirus, y ha denunciado que "no han recibido medidas de protección" de las autoridades sanitarias.

Falta de protección

"Los farmacéuticos somos auténticos profesionales sanitarios, los más cercanos a la población", al estar "en contacto directo con todo el público", no solo en las oficinas de farmacia de las zonas urbanas sino también en el ámbito rural, donde en muchos casos "la única autoridad sanitaria es el farmacéutico" si no hay médico o centro de salud, y "la población donde acude siempre es a la farmacia, la confianza de la gente con su farmacéutico es impresionante", ha destacado.

"Seis farmacéuticos y un auxiliar de farmacia han fallecido. Es una situación muy delicada. Desde que empezó esta crisis, por más que hayamos solicitado material quirúrgico para nuestra protección, tampoco lo hemos tenido. Todos los inventos que hemos podido hacer en las farmacias, poner una mampara y medidas de seguridad, todo ha corrido a cargo del farmacéutico", denuncia.

"No hemos tenido ninguna ayuda por parte de nuestras autoridades sanitarias. Y por si fuera poco, nos estamos encontrando con que muchos barrios están vacíos" tras el confinamiento, y "lo único que está abierto en muchas calles es las farmacias. Como siempre hay gente desaprensiva, que se aprovecha de las situaciones de los demás, estamos viviendo una oleada de robos y atracos", añade el presidente.

Este fin de semana "seis farmacias de la zona rural han sido destrozadas por la noche. Estos farmacéuticos, encima de estar trabajando todo el día han pasado la noche pensando cuándo iba a venir el cristalero o cuándo iban a poder arreglar la puerta y los destrozos para nada, porque todo el mundo está pagando con tarjetas. Es mucho más el destrozo que hacen que lo que se llevan", ha lamentado.

Especulación con mascarillas

"Este esfuerzo es impagable, los únicos que lo reconocen son los usuarios, que nos están agradeciendo constantemente", según González que recuerda que espera que poco a poco se regularice el desabastecimiento de mascarillas como ha ocurrido con los geles al inicio de la crisis. Entremedias, "nace la figura del especulador que abusa" en el precio de coste de una mascarilla "que se adquiere en unos distribuidores que no son los habituales ni tampoco lo son los fabricantes.

Los farmacéuticos "han tenido que hacer entregas a cuenta y todavía los hay que están esperando que se entregue" el género, y quizás no reciban esa cantidad a cuenta. Este sábado "conseguimos de una gestión que ha hecho el Colegio con la Comunidad, que nos den 20 mascarillas para uso propio. Ya, sin embargo me comunican que empiezan a llegar mascarillas, bien a través de nuestra distribución, que es una noticia muy buena y también a través de aquellos proveedores a los que en su día pedimos. Me imagino y deseo que el precio de coste cada vez sea menor", declara.