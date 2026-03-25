Clavijo, tras una noche complicada en Tenerife por la borrasca Therese: "Calculamos daños en centros educativos de más de diez millones de euros"

Los detalles Con la luz del día, y un "poquito de tregua" que de la borrasca, se podrá hacer, junto con los cabildos, el balance de inventario según ha precisado el presidente canario, que ha puesto en valor la buena coordinación de los servicios públicos y su trabajo en horas difíciles.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha destacado la efectiva coordinación entre administraciones y servicios públicos en la gestión de la borrasca Therese, que causó intensas lluvias, especialmente en Tenerife. Se estima que los daños en centros educativos alcancen los diez millones de euros. A pesar de las complicaciones iniciales, el Cabildo de Tenerife solicitó rebajar el nivel de alerta tras resolver varias incidencias. En La Palma, la orografía ha facilitado el drenaje del agua. Clavijo subrayó que no hubo daños personales y que el despliegue de efectivos permitió atender adecuadamente las emergencias. Se espera que la borrasca se aleje y se pueda comenzar la rehabilitación.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha destacado este miércoles que ha funcionado la coordinación entre administraciones y los servicios públicos en la gestión de la borrasca Therese, que anoche dejó lluvias intensas, sobre todo en Tenerife, y cuyos daños se evaluarán junto a los cabildos. No obstante, ya ha avanzado que el Gobierno canario calcula que, solo en los centros educativos, se alcanzarán los diez millones de euros en daños.

Tras una noche que comenzó siendo muy complicada, sobre todo en Tenerife, durante la madrugada se pudieron ir resolviendo parte de las incidencias, de tal forma que el Cabildo de esa isla solicitó que el nivel de alerta se rebajara para poder tomar el control de esta emergencia.

En La Palma ha llovido y lo sigue haciendo pero su orografía está ayudando a que el agua se drene, y lo más importante es que, pese a las inundaciones y la evacuación de tres edificios en el municipio tinerfeño de Tacoronte, lo más importante es que no ha habido que lamentar daños personales, ha referido.

Clavijo ha informado de que durante esta jornada prevé hacer, junto con los cabildos, inventario de daños y balance de situación en cada isla, si bien ha subrayado que "ha funcionado la coordinación y los servicios públicos, al tiempo que se ha desplegado sobre el territorio, especialmente en Gran Canaria y Tenerife efectivos" del conjunto de los servicios de emergencia y fuerzas de seguridad. Todo ese despliegue "ha permitido ir atendiendo de manera adecuada todas las incidencias que han ido entrando en el 112".

Clavijo ha recalcado que se prevé que la borrasca, que "no se ha comportado acorde a los modelos de simulación, lo que ha implicado tener que atender a predicciones difíciles, "se pueda ir alejando" a lo largo de este miércoles, lo que permitirá recuperar la normalidad y "empezar a rehabilitar y corregir los daños que hemos tenido en los últimos días".

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