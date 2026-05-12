Ahora

Alarma sanitaria

Clavijo, entre el mojo y el gofio por el hantavirus: sus versiones sobre el amarre del crucero o la información de Sanidad

El contexto Desde que se conociera que el Hondius podría evacuar en las islas Canarias, el de Coalición Canaria ha estado generando choques políticos con Moncloa.

Clavijo, entre el mojo y el gofio por el hantavirus: sus versiones sobre el amarre del crucero o la información de Sanidad
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Fernando Clavijo frente al mundo y contra Moncloa por el brote de hantavirus. Si en Euskadi dicen que "si vas a setas o a Rolex", laSexta Clave ha creado la versión canaria que sería "si vas a mojo o a gofio". Todo después del choque político generado por el presidente del archipiélago y el Ministerio de Sanidad que dirige Mónica García, a raíz de la evacuación del crucero Hondius en el puerto de Granadilla de Abona (Tenerife) que terminaba este lunes. Estas son las claves de las dos versiones del de Coalición Canaria.

Que el barco estuviera poco tiempo y que el barco estuviera mucho tiempo. Primera contradicción, primera elección entre mojo y gofio. Al principio, Clavijo no quería ni ver el buque acercarse a sus costas, al considerar que constituía un riesgo potencial para la salud de los canarios. No obstante, en cierto momento quería que el barco se quedara y se hicieran PCR a todo el mundo, lo cual implica tiempo.

Segunda entre mojo y gofio, entre le llamaron o no le llamaron desde el Ministerio de Sanidad. Nada más estallar esta crisis el presidente canario salía clamando que el departamente de Mónica García no se había puesto en contacto con él. Luego la cosa cambió y aseguró que sí, pero que fue él quien llamó y no a nivel oficial.

En definitiva, que había habido un vacío informativo que Sanidad desmentía. Ante la duda, su portavoz de gobierno, Alfonso Cabello, quien este lunes aseguraba que "a lo largo de estos días", había "habido mucha conversación, muchísimas reuniones, hemos estado de acuerdo en muchas cosas y, en otras se ha discrepado".

Precisamente, otra discrepancia entre mojo o gofio, entre había informe o no había informe sobre las ratas nadadoras. De hecho, el gobierno canario no ha presentado ni un solo informe epidemiológico, médico o científico sobre absolutamente nada referente al brote de hantavirus. Es más se retiró del operativo a horas de que fondeara el buque esgrimiendo "una remota posibilidad" de peligro para los canarios. Justo, la cual se contemplaba en un informa oficial realizado por técnicos de Sanidad.

Ahora bien, hay más. Tras oponerse desde un primer momento al amarre del crucero en el puerto tinerfeño, nada se escuchó del presidente canario cuando el viento obligó a que este lunes tuviera que atracar el buque por motivos meteorológicos. Si bien en el momento no dijo absolutamente nada, este martes se rumorea con que podría demandar al ejecutivo central por "invasión de competencias" al autorizar el amarre del buque. Aquí, en cambio, no hay ni mojo ni gofio, porque las competencias son del Estado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Última hora del brote de hantavirus, en directo | España retrasa del 6 al 10 de mayo el "día cero" para el inicio oficial de la cuarentena
  2. Clavijo, entre el mojo y el gofio por el hantavirus: sus versiones sobre el amarre del crucero o la información de Sanidad
  3. Ayuso se siente una víctima del sistema mientras reparte contra todo: de decir que Sánchez quería matarla a la denuncia de falta de seguridad en México
  4. Florentino Pérez convoca elecciones a la junta directiva del Real Madrid: "Nos vamos a volver a presentar esta junta actual"
  5. Trump se plantea reanudar la guerra de Irán pese a la presión por el gasto militar que asciende a los 29.000 millones de dólares
  6. Un crimen en dos tiempos, un sospechoso en plenas facultades y varios testigos clave: arranca el juicio del puente de las Moreras