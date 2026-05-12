El chapuzón más caro de un turista en la Fontana di Trevi: 500 euros de multa y se estudia prohibirle el acceso de por vida

Más Vale Tarde analiza el salto de un turista a la Fontana di Trevi para hacerse unos largos. Una 'hazaña' que le va a salir caro después de ser detenido por los carabinieri minutos después.

En uno de los lugares más turísticos de Roma, la Fontana di Trevi, se vivía un momento surrealista cuando un turista decidía lanzarse de cabeza al agua y hacerse unos largos en monumento.

El hombre no tardaba en ser detenido por los carabinieri, que le han multado con 500 euros. Además, se plantea la posibilidad de pedir que se le prohíba el acceso a la fuente de por vida.

A principios de año, el Ayuntamiento de Roma había tomado la decisión de cobrar una entrada de dos euros para acceder a la zona más cercana a la fuente. De este modo se busca conservar el monumento y controlar las aglomeraciones.

Si trasladamos esta situación a nuestro país, Bea de Vicente explica que "saltar a la Cibeles sale más caro, entre 750 y 3.000 euros".

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