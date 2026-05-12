La epidemióloga española clave en el crucero: fue la primera en dar las instrucciones para el aislamiento dentro del barco

¿Por qué es importante? Esta médico fue quien valoró la situación y la primera en trasladar información fiable a las autoridades españolas sobre cómo estaban los pasajeros. Según han trasladado desde el Gobierno a laSexta, su colaboración fue determinante.

El crucero del hantavirus ya tiene su heroína. La tarde de este martes se ha sabido que uno de los pasajeros era una epidemióloga española, y que trabajó muy duro en el barco para organizar los aislamientos. Después llegó la Organización Mundial de la Salud (OMS), la asistencia, el viaje a Canarias, fue trasladada a Madrid y ahora está con los otros 13 españoles guardando cuarentena en el Hospital Gómez Ulla. Esta pasajera epidemióloga y española que ha sido clave para que todo haya salido tan bien.

Se trata de una mujer médico, científica, cuya colaboración, según han trasladado desde el Gobierno a laSexta, fue determinante, sobre todo en las primeras horas, cuando el barco estaba fondeado en las costas de Cabo Verde y todavía los expertos sanitarios internacionales no habían accedido a él.

Entonces fue ella quien valoró la situación, la primera en trasladar información fiable a las autoridades españolas sobre cómo estaban los pasajeros y la primera en dar las instrucciones sobre cómo debía realizarse el aislamiento dentro del barco. En ese momento, lo primero que dijo es que los pasajeros no podían seguir yendo al comedor a comer todos juntos.

Esta persona tuvo una actuación que ahora se valora, y mucho, en La Moncloa. La valoran también los pasajeros, algunos de los cuales han contado a laSexta que sufrieron crisis de ansiedad ante la situación. Ella, como los otros 13 españoles evacuados del crucero, se encuentra ahora pasando la cuarentena en el Hospital Gómez Ulla de Madrid.

Tras la reunión de este martes de la Comisión de Salud Pública para evaluar todas las novedades en relación al brote de hantavirus, se ha comunicado una nueva fecha de inicio para el periodo de aislamiento: ahora se considera "día cero" el 10 mayo. La jornada en la que los pasajeros empezaron a desembarcar del crucero y fueron trasladados, en el caso de los españoles, a sus habitaciones individuales en el hospital. Hasta ahora, se entendía que la cuarentena había empezado el 6 de mayo.

También se ha acordado que "únicamente las personas evacuadas del crucero" realizarán su cuarentena en el hospital madrileño. Además, el protocolo será reevaluado, como tarde, "transcurridos 28 días", con la intención de poder "adaptar las medidas a la evolución epidemiológica y al conocimiento científico disponible".

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