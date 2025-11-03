Un PP en manos de Vox cierra filas en torno a Mazón que emprende su salida un año tarde

Entre líneas Abascal critica que el PP haya dado un "balón de oxígeno" al Gobierno de Pedro Sánchez, el mismo día que ha comenzado el juicio contra el fiscal general.

El Partido Popular (PP) se encuentra en una situación complicada, dependiendo del apoyo de Vox para investir a un nuevo candidato en Valencia. A nivel regional han comenzado las negociaciones, pero el verdadero desafío se libra en Madrid. Alberto Núñez Feijóo ha defendido a Carlos Mazón, calificando su dimisión como una lección de responsabilidad, mientras pide a Vox facilitar la investidura. Santiago Abascal, líder de Vox, critica duramente a Feijóo por no defender a Mazón y exige claridad al PP sobre sus intenciones en Valencia. Entre tanto, los líderes regionales del PP han cerrado filas con Mazón, destacando su decisión como un acto de responsabilidad. Sin embargo, la renuncia de Mazón llega tras un año de fluctuante respaldo por parte de Feijóo y su equipo, con Miguel Ángel Tellado como principal defensor de Mazón.

El PP está ahora mismo en manos de Vox. Sin su apoyo, los populares no tienen mayoría para investir a un nuevo candidato. Según ha podido saber laSexta, los contactos a nivel regional empezaron ya este fin de semana, pero ese partido se va a jugar en Madrid entre las direcciones nacionales. Por el momento, no tiene pinta de que las cosas que vayan a ser fáciles.

Alberto Núñez Feijóo no ha querido hablar más este lunes, tras respaldar el discurso victimista de Mazón. "Ya lo he dicho todo. Ha sufrido una cacería política y personal", ha defendido el presidente del PP.

Lo que sí ha hecho ha sido pedir a Vox, aunque sin nombrarles, que permitan la investidura en Valencia. "Pido a los partidos que sostienen al Gobierno autonómico que estén a la altura, que faciliten cuanto antes la elección de un nuevo president", ha declarado.

Santiago Abascal, por su parte, ha sido muy duro con Feijóo y le ha acusado de dar oxígeno al Gobierno central, entregando la cabeza de Mazón el mismo día en que ha arrancado el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

"Es absolutamente indecente que el Partido Popular no sepa defender a los suyos y que en el peor momento de Sánchez vaya a darle un balón de oxígeno", ha reprochado, dejando claro que no lo pondrá fácil: "Lo que tendrían que hacer es penitencia, pedir perdón y empezar a cambiar las cosas".

Ha pedido a los 'populares' que se aclaren y decidan qué van a hacer en Valencia, ya que en Vox tienen muy claras sus condiciones. "Pondremos encima de la mesa nuestro programa", ha asegurado porque "no es cuestión de personas, es cuestión de ideas".

En este sentido, Feijóo ha insistido en que los valencianos dieron la mayoría al PP y Vox debería respetarlo. Ha respondido que "quien quiera que no amague, que se sume al cambio y quien no quiera, que busque excusas, ese será su problema y su caída".

En pleno cruce de acusaciones, las negociaciones entre ambos partidos ya han empezado a nivel autonómico, pero lo importante es cuándo escalarán al nacional.

El PP respalda a Mazón

Mientras tanto, los barones del PP han mostrado su apoyo rotundo a Mazón. Han cerrado filas con él y han destacado que su dimisión es una lección sobre "responsabilidad".

Para el presidente de Murcia, Fernando López Miras, "la mayor responsabilidad que puede asumir un cargo público es dejar el cargo público" y ha aprovechado para cargar contra el Gobierno.

"¿Fue el único que cometió errores? Que todos reconozcan sus errores y responsabilidades, y en el Gobierno de España hay muchas responsabilidades", ha aseverado.

A las culpas a las que se ha sumado el presidente de Galicia. Alfonso Rueda ha considerado que Mazón "hizo lo correcto y adecuado" y es "una pena que no cunda el ejemplo".

En los mismos términos se ha expresado Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha comentado en X que "solo interesa el cálculo político: el que oculta que el Gobierno no actuó ni antes ni después de la DANA; el cálculo que todavía hoy es incapaz de arrimar el hombro para la recuperación".

La presidenta extremeña, María Guardiola, se ha mostrado algo más conciliadora: "Ha sido un año muy duro y la decisión que ha tomado ha sido pensando en lo mejor para los valencianos".

Una decisión que, defiende, estaba únicamente en sus manos. "La tenía que tomar él. No ha debido ser fácil tampoco para él, creo que ha dado la cara", ha comentado.

Juanma Moreno ha sido prudente y solo ha comentado que Mazón "ha hecho lo correcto".

Llega un año tarde

El propio Feijóo ha subrayado que Mazón "ha reconocido equivocaciones que habrán marcado su vida para siempre y ha tomado esta decisión con la responsabilidad de quién sabe que la responsabilidad está por encima de uno mismo con todo lo que han dicho de él".

"Hoy les da una lección a los que jamás asumen nada, por muy grave que sea", ha añadido. Pero estas frases tan contundentes también pueden indicar lo que le ha costado a Feijóo quitarse a Mazón de encima.

Porque al PP se le ha olvidado comentar que la renuncia de Mazón llega un año tarde. Porque, efectivamente, ha sido un año de respaldo público del PP al ahora expresidente de la Generalitat, que se pasó las horas clave de la DANA de comilona en 'El Ventorro', pero también ha ido cambiando según aumentaba la presión contra Mazón.

En un inicio, Feijóo aseguró que Mazón había "dado la cara desde el primer instante", pero días después, dijo al equipo valenciano que "no os podéis volver a equivocar". Más tarde, volvió a cambiar y le reconoció a Mazón que estaban "orgullosos de que sigas trabajando".

De esta manera, su discurso ha ido fluctuando según el momento y el enfado de las víctimas, hasta el punto de decir que "el señor Mazón tendrá que dar explicaciones".

Estrategia de Tellado

El impulsor de esta ambivalente estrategia ha sido Miguel Ángel Tellado, número dos de Feijóo y el gran apoyo de Carlos Mazón. Daba igual todo lo que se fuera sabiendo, que a lo largo de este año Tellado siempre ha encontrado palabras de agradecimiento o una comparativa para respaldar al entonces president.

"Creo que Mazón actuó de buena fe y el Gobierno de mala fe", declaró en una entrevista en Onda Cero el pasado julio. Un acercamiento constante del secretario general a Mazón, que ha chocado con la actitud intermitente de Feijóo y que ha terminado con un cierre de filas tras su dimisión.

