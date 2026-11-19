Los detalles Cintia Rocho, presunta integrante del clan de los Rochos, señala que lleva sufriendo "amenazas de muerte" desde hace años, al igual que las sufrieron su marido y su padre, que "fueron asesinados días después de recibir las amenazas".

Cintia Rocho, presunta integrante del clan de los Rochos, ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que la Policía le otorgue protección de cara a su declaración como testigo en la causa de las cloacas del PSOE, prevista para el próximo martes.

En un escrito al que ha tenido acceso laSexta, la defensa de Rocho señala que desde hace años viene sufriendo "amenazas de muerte", al igual que las sufrieron su marido y su padre, que "fueron asesinados días depués de recibir las amenazas".

También pide poder ser asistida por un abogado durante su declaración como testigo y disponer de "escolta de agentes de la autoridad, desde el punto que se determine reservadamente hasta la sede judicial".

Además, solicita "una dependencia reservada" para su "exclusivo uso y convenientemente custodiada".

El juez Santiago Pedraz citó como testigo en el caso Leire a Cintia Rocho a principios de noviembre. Ella fue quien sostuvo que el exmagistrado José Luis Sáenz de Tejada contactó con ella y le dijo que había que eliminar a Beatriz Biedma, instructora de la causa contra el hermano de Pedro Sánchez.

El magistrado de la Audiencia Nacional atendió a la petición de la jueza Biedma y emplazó a Cintia Rocho a declarar como testigo el próximo martes, 24 de noviembre.

Esta citación en la causa que investiga presuntas maniobras dirigidas a boicotear causas judiciales que afectaban al PSOE y al Ejecutivo se producirá cuatro días antes de las elecciones generales tras la petición de la magistrada Biedma, quien investigó en Badajoz al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez.

Rocho ya declaró ante los investigadores de la Guardia Civil, a quienes dijo que el exmagistrado José Luis Sáenz de Tejada contactó con ella para decirle que Biedma "era un puto grano en el culo y que había que eliminarla".

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