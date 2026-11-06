El juez cita como testigo a Cintia Rocho por su supuesto contacto con las cloacas del PSOE sobre "eliminar" a la jueza Biedma

Los detalles La mujer, integrante del clan de los Rochos presuntamente vinculado al narcotráfico, afirmó que Sáenz de Tejada le dijo que la jueza que llevaba la causa contra el hermano de Sánchez era "un puto grano en el culo".

El juez Santiago Pedraz ha citado a Cintia Rocho como testigo en el caso Leire, tras haber afirmado que el exmagistrado José Luis Sáenz de Tejada le sugirió eliminar a la jueza Beatriz Biedma, quien investigó al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez. La citación se realizará el 24 de noviembre de 2026, pocos días antes de las elecciones generales. Sáenz de Tejada, expulsado de la carrera judicial, negó las acusaciones ante Pedraz. La jueza Biedma, personada como perjudicada, sostiene que existen indicios de que Sáenz de Tejada pertenecía a una organización criminal que buscaba desestabilizar el caso contra Sánchez. Pedraz también ha solicitado más información sobre las acciones de Sáenz de Tejada en el caso.

El juez Santiago Pedraz ha citado como testigo en el caso Leire a Cintia Rocho, vinculada al presunto clan de narcotráfico de los Rochos. Ella fue quien sostuvo que el exmagistrado José Luis Sáenz de Tejada contactó con ella y le dijo que había que eliminar a Beatriz Biedma, instructora de la causa contra el hermano de Pedro Sánchez.

El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz atiende a la petición de la jueza Biedma y emplaza a Cintia Rocho a declarar como testigo el 24 de noviembre de 2026, según una providencia a la que ha tenido acceso laSexta.

Esta citación en la causa que investiga presuntas maniobras dirigidas a boicotear causas judiciales que afectaban al PSOE y al Ejecutivo se producirá cuatro días antes de las elecciones generales, se produce a petición de la magistrada Biedma, quien investigó en Badajoz al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez.

Rocho ya declaró ante los investigadores de la Guardia Civil, a quienes dijo que el exmagistrado José Luis Sáenz de Tejada contactó con ella para decirle que Biedma "era un puto grano en el culo y que había que eliminarla".

Sáenz de Tejada negó las acusaciones

Este exjuez, expulsado de la carrera judicial, declaró el pasado 28 de octubre como investigado ante Pedraz y negó tanto que tuviera intención de "eliminar" literalmente a la jueza Biedma, que hubiera contactado con Cintia Rocho o que recibiera ningún encargo de la exmilitante socialista Leire Díez, ni a través de terceras personas.

La jueza Biedma, personada en esta causa como perjudicada, considera, en cambio, que existen indicios racionales de que Sáenz de Tejada, expulsado de la carrera judicial, pertenecía a la supuesta organización criminal y participaba de su actividad para "desestabilizar" el procedimiento contra David Sánchez.

Tras tomar declaración a Sáenz de Tejada como investigado por presuntos delitos de organización criminal, calumnias, coacciones y contra la integridad moral, Pedraz buscará ahora aclarar si Rocho fue contactada por este magistrado para actuar en contra de Biedma.

Además, como también le pidió Biedma, el magistrado pide recabar información acerca del intento de Sáenz de Tejada de entrar en la causa del hermano de Pedro Sánchez como acusación popular o de recusar a esta jueza.

Otras acciones de Pedraz

Pedraz también pide a los juzgados de Badajoz el testimonio de las actuaciones referentes al intento de personación como acusación popular y recusación formuladas por Sáenz de Tejada en la causa contra el hermano de Sánchez.

De igual modo, reclama un oficio a la Policía Nacional de Badajoz a fin de que remitan el atestado donde se identifica al titular del perfil de Facebook correspondiente a "José García Fernández".

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