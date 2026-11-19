Los detalles Horas antes del debate, Óscar López advierte de los "insultos y las mentiras" de Feijóo, mientras Borja Sémper pregunta: "¿Qué validez tiene la palabra de Sánchez?".

La campaña electoral del 29N se intensifica con el esperado debate entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, considerado crucial por PSOE y PP para el futuro de las elecciones generales. El enfrentamiento, transmitido por laSexta, se perfila como un choque de modelos de gestión. El Gobierno acusa a Feijóo de recurrir a ataques y mentiras, mientras que el PP cuestiona la credibilidad de Sánchez tras sus años en el poder. Desde el PSOE, Félix Bolaños defiende que sus opciones electorales siguen fuertes, mientras que Ada Colau critica la exclusión de otras formaciones relevantes en el debate.

La campaña electoral del 29N vive este jueves una de sus jornadas decisivas. Todas las miradas están puestas en el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, un debate que tanto el PSOE como el PP consideran determinante para el rumbo de las elecciones generales y que podrá seguirse en laSexta, con una programación especial desde las 20:00 horas.

A pocas horas de que los dos candidatos se vean las caras, los partidos ya han comenzado a marcar sus posiciones. En el Gobierno esperan que Feijóo recurra a los ataques y las mentiras, mientras que los 'populares' sostienen que las palabras de Sánchez han perdido toda credibilidad después de ocho años en el poder.

El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha ironizado sobre la intervención que espera del líder del PP: "Afortunadamente no es en horario infantil, por lo tanto los niños no tendrán que soportar los insultos y las mentiras del señor Feijóo".

Desde Génova, sin embargo, Borja Sémper ha presentado el cara a cara como un enfrentamiento entre dos modelos de país: "Un modelo de buena gestión, de que España vuelva a funcionar", frente a lo que considera "un modelo agotado que termina, que es el de Pedro Sánchez, y un modelo que viene". El portavoz 'popular' también ha cuestionado la credibilidad del presidente: "¿Quién cree hoy en el año 2026 en la palabra del presidente Sánchez? ¿Qué validez tiene la palabra de Sánchez?".

En la misma línea, Cayetana Álvarez de Toledo ha defendido que el debate será una oportunidad para medir el desgaste del jefe del Ejecutivo: "Va a ser una ocasión extraordinaria para ver hasta qué punto una derrota de Sánchez será una victoria para todos los españoles".

El PSOE reivindica que "hay partido" y el PP da por acabado el ciclo de Sánchez

Desde el Gobierno, Félix Bolaños ha defendido que la cita permitirá comparar los proyectos de ambos candidatos y ha asegurado que el PSOE mantiene intactas sus opciones electorales: "Por supuesto que hay partido. Vamos a más y vamos a seguir yendo a más porque vamos a ganar y vamos a gobernar".

El ministro también ha puesto sobre la mesa la posición de Sánchez ante Donald Trump y el compromiso de España con el gasto en defensa, preguntándose si Feijóo habría sido capaz de negarse al presidente estadounidense cuando este reclamó una aportación del 5% en la cumbre de la OTAN.

Mientras tanto, desde el Frente Amplio, Ada Colau ha advertido de que el debate dejará fuera a formaciones que considera decisivas para la gobernabilidad tras el 29N: "En ese debate faltaremos dos formaciones que vamos a ser decisivas para la conformación de un Gobierno después del 29N".

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