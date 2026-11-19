El contexto Delgado explica que su pareja tiene una "dolencia muy grave" en las vértebras cervicales y que en la sanidad pública, aun siendo "paciente preferente", le dieron una cita a seis meses vista con el médico especialista.

El diputado regional y cabeza de lista de Frente Amplio al Congreso de los Diputados por Madrid, Emilio Delgado, se ha defendido este jueves de las críticas de la "cobarde" presidenta autonómica, tras haber sido fotografiado en un hospital privado, y ha acusado al PP de "destruir la sanidad pública y obligar a la gente a ir a la privada".

El miércoles 'La Razón' publicó una fotografía de Delgado en una sala de espera de un hospital privado de la región, de la cual se hizo eco Díaz Ayuso con el siguiente mensaje en X: "Con todos los hospitales públicos que tiene Madrid y se juega la vida en la sanidad privada. ¡Eso es liderazgo y valentía!".

Esta mañana, en el pleno de la Asamblea, Delgado ha querido salir al paso de los reproches, y ha subrayado que no cuestiona "a la gente que a va a la sanidad privada", si bien ha añadido que él no tiene una póliza privada y estaba en ese hospital "como acompañante de mi pareja".

Ha detallado, igualmente, que su pareja tiene una "dolencia muy grave" en las vértebras cervicales y que en la sanidad pública, aun siendo "paciente preferente", le dieron una cita a seis meses vista con el médico especialista.

"Seis meses con ese nivel de dolor, además de ser un calvario personal, pueden provocar que la dolencia sea grave y pueden provocar el cierre de su negocio. Así que ella hace lo que ustedes quieren que hagan cientos de miles de personas (...): contrata una póliza privada y, un día (...), tiene un brote, y su póliza le manda a este hospital al que yo le acompaño", ha relatado.

Luego ha afeado que, en esa sala de espera, "un imbécil" hiciera una foto "sin consentimiento" a "alguien que está pasándolo mal". "Y ustedes, desconozco el motivo, creen que esto les deja en buen lugar y se lanzan a atacarme con esto, haciendo el ridículo espantoso que están haciendo esta mañana", ha zanjado el diputado, que ha dado estas explicaciones al formular una pregunta a la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, sobre la equidad del modelo económico madrileño. Posteriormente, en una comparecencia ante los medios en los pasillos de la Asamblea, Delgado ha apuntado que no renuncia a emprender acciones legales por la difusión no consentida de su imagen.

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