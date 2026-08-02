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Entrada masiva de migrantes en Ceuta: la mayor crisis humanitaria en la región

Drama migratorio

"Cinco amigos murieron en la playa": las historias tras las personas que llegaron a Ceuta en busca de una "buena vida"

¿Qué está pasando? Si se habla de números, el centro de la ciudad está saturado y no hay plazas suficientes en los centros de acogida; si se mira más allá, son gente vulnerable y sin techo que quieren una mejor calidad de vida.

Un migrante, en Ceuta
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Detrás de cada número, de cada dato, están ellas. Están las personas. Está gente como Mahdi. Como alguien que lleva cinco días viviendo al lado de una carretera después de llegar a nado a Ceuta. Después de jugarse la vida para salir de Marruecos y llegar a España buscando una vida mejor. Buscando "trabajar para vivir una buena vida" lejos de su país.

Es lo que busca. Es lo que anhela. Es lo que quiere después de una travesía en el mar que ha acabado con la vida de muchos. "Cinco amigos míos murieron en la playa el mismo día que llegué a Ceuta", ha dicho.

Y es que así están las cosas en su país. Así son para que hayan tomado la decisión de arriesgar su vida para llegar a España: "No hay trabajo. No puedes estar en una familia".

Son muchos los que, como él, cambian su vida para estar en la acera frente al CETI o en los desniveles secos que lo rodean.

Es el caso de Mohamed, que afirma que no puede con todo lo que ha de pagar al mes: "El dinero que gano en el trabajo se va a la casa, al agua, a la electricidad..."

Si se habla de números, el centro de Ceuta está saturado. La gente que hay supera con creces las plazas que hay en los centros. Si hablamos de vidas, son personas vulnerables que están sin techo y sin un lugar en el que resguardarse.

Son personas que buscan tener una calidad de vida. Personas que, como en otros momentos de la historia, han visto que la única solución para tener algo así es dejar atrás todo lo que tenían antes.

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