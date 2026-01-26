Sánchez comparecerá en el Congreso el 11 de febrero para informar, entre otros temas, sobre los accidentes ferroviarios

Los detalles El presidente del Gobierno dará cuenta en la Cámara Baja (después de la cita electoral en Aragón) de los últimos accidentes ferroviarios, tanto el de Adamuz como el de Gelida. Por su parte, Puente comparecerá este mismo jueves en el Senado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a comparecer en el Congreso de los Diputados el miércoles 11 de febrero para dar explicaciones sobre la gestión de los últimos accidentes ferroviarios, según trasladan fuentes de Moncloa.

Las mismas fuentes recuerdan que el presidente del Ejecutivo solicitó esta comparecencia el pasado viernes por la mañana para "dar cuenta de la posición del Gobierno de España en los distintos encuentros y foros internacionales en los que ha participado, así como para informar sobre los últimos accidentes y la situación actual del servicio ferroviario", según consta en la petición elevada a la Cámara.

Los últimos accidentes de tren han sacudido la política nacional, abriendo un nuevo frente para el Gobierno y el ministerio de Transportes. El accidente de Adamuz (Córdoba) provocó 45 fallecidos y en el de Rodalíes, en la provincia de Barcelona, murió un maquinista en prácticas.

Sin embargo, el presidente no sólo dará cuenta de estos accidentes. También hablará ante los grupos parlamentarios sobre la situación internacional y sobre el contenido de las últimas reuniones y foros internacionales en los que ha participado, como el último Consejo Europeo en Bruselas donde los socios trasladaron su apoyo a la soberanía de Groenlandia y Dinamarca tras las amenazas de la Administración Trump.

También está sobre la mesa la comparecencia este mismo jueves del ministro de Transportes, Óscar Puente, en el Senado para abordar la crisis ferroviaria. Fuentes de Moncloa confirman que el titular de Transportes será quien acuda al Senado. El PP pedía la comparecencia en la Cámara Alta de ambos, Sánchez y Puente, pero Moncloa ya ha descartado que el presidente del Gobierno acuda.

