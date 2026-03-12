Los nueve años de negación y silencio de los hermanos investigados por la desaparición de Francis a pasos de su familia

Los dos hermanos de Hornachos (Badajoz) investigados en relación con la desaparición de su vecina Francisca Cadenas.

¿Por qué es importante? Uno de los hermanos González, ya detenidos, incluso fue a la boda de uno de los hijos de la mujer, quien desapareció una noche de mayo de 2017 en Hornachos, Badajoz.

Los hermanos Julián y Manuel 'Lolo' González han mantenido su inocencia durante nueve años en relación con la desaparición de Francisca Cadenas. A pesar de las sospechas, ambos han negado cualquier implicación, insistiendo en que son víctimas de una búsqueda de "cabeza de turco". La desaparición ocurrió en mayo de 2017, y desde entonces han evitado responder preguntas directas sobre su relación con Cadenas, incluso ante la Guardia Civil. Sin embargo, la reciente confirmación de que los restos óseos hallados en su vivienda pertenecen a Cadenas pone fin a años de silencio y sospechas entre los vecinos.

Los hermanos Julián y Manuel 'Lolo' González han tenido la sangre fría de defender su inocencia durante nueve años. "Somos inocentes, lo que pasa es que, como desde aquello parece que están buscando una cabeza de turco", ha repetido el segundo. Ambos investigados, y ya detenidos, por la desaparición de Francisca Cadenas han negado a la prensa tener algo que ver una y otra vez.

"Es que no sabemos por qué viene esto ahora", repetían excusándose. Cuando una periodista les inquiría sobre si la vieron o tuvieron contacto con ella, 'Lolo' insistía: "Si yo estaba en el hospital de Mérida". Así evitaban contestar, incluso, antes de declarar ante la Guardia Civil.

Pero las sospechas venían de antes. La noche de la desaparición de Francisca Cadenas en mayo de 2017, uno de los hermanos no quiso abrir la puerta. Y horas después escucharon ruidos de un taladro dentro de la casa.

A pesar de eso, uno de ellos fue a la boda de uno de los hijos de Francisca y, aún así, han mantenido el silencio durante los años de búsqueda de la familia viviendo a tan solo unos pasos de ellos. "Aquí por lo visto los vecinos somos los culpables", espetó 'Lolo'.

Nueve años guardando el secreto que ahora, tras la confirmación por parte de la Guardia Civil de que los restos óseos encontrados este miércoles en la vivienda de ambos se corresponden a Cadenas, parece que llegan a su fin.

