Más Vale Tarde pone a prueba el experimento antirrobos: una nube de humo que ciega a los cacos

Se trata de una mezcla de glicol con agua que "no manchan, no daña los ojos" y está "homologado totalmente tanto en vías respiratorias como dermatológicamente". Eso sí, han apuntado que "el sabor hay que mejorarlo".

Iñaki López y Cristina Pardo han puesto a prueba este jueves en Más Vale Tarde un experimento antirrobos que libera una nube de humo que "no solo impide que el ladrón robe, sino que además lo desorienta, queda completamente perdido en el interior del local que va a robar y puede ser detenido fácilmente a la llegada de la Policía", ha explicado López. Y ha agregado: "Esto lo queremos probar porque no nos lo acabábamos de creer".

Como ha explicado Pardo, a diferencia de las alarmas tradicionales, es un aparato silencioso. Solo se escucha un leve sonido "que es la bomba de que lleva un calderín", según ha explicado Raúl Botey, experto en seguridad de la empresa Serviastel, que gestiona este sistema contra intrusos. Así, ha asegurado que el producto es "totalmente inocuo", ya que se trata de una mezcla de glicol con agua. "No manchan, no daña los ojos, nada", ha apuntado Pardo, lo que Botey ha corroborado: "Está homologado totalmente tanto en vías respiratorias como dermatológicamente".

"En 15 segundos no vais a ver nada", ha asegurado el experto. Y, tras esto, ha contado el caso de un cliente en Villaverde que tenía un restaurante. "Estaba harto de que le robaran, porque le robaban todas las semanas las máquinas tragaperras y la máquina de tabaco. Ya estaba harto de los robos", ha contado. Así, le pusieron una de esas máquinas y, a la llegada de la Policía, porque le robaban todas las semanas, "encontraron a los dos agachados al lado de la máquina recreativa porque no sabían salir", ha asegurado.

Así, recreando que tienen un local, Pardo y López han procedido a activar la máquina pulsando un botón, que en este caso ha sido de mayor tamaño del que dispondrían, por ejemplo, en una joyería. Y, en cuanto lo han pulsado, efectivamente ha comenzado a salir un espeso humo que en pocos segundos ya impedía la visibilidad, como se puede ver en el vídeo sobre estas líneas.

Eso sí, han apuntado que "el sabor hay que mejorarlo". "Como si estuviéramos chupando un licor químico o algo así", lo ha definido Pardo, quien ha asegurado que "no escuece ni nada".

