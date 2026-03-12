El alegato de la reina Letizia a favor del periodismo: "Es una profesión que se extingue, pero necesaria y extremadamente valiosa"

El contexto Así se ha pronunciado la reina Letizia en el acto de clausura de la tercera edición del Máster en Reporterismo Internacional en la Universidad de Alcalá de Henares.

La reina Letizia ha defendido fervientemente el periodismo, destacando su valor y la necesidad de un ejercicio valiente y honesto, especialmente en zonas de conflicto. En un acto de clausura del Máster en Reporterismo Internacional, organizado por RTVE y la Universidad de Alcalá de Henares, la reina, ex periodista, subrayó los desafíos actuales que enfrenta la profesión, como la peligrosidad en ciertas áreas y el auge de la inteligencia artificial. Letizia afirmó que, aunque el periodismo parece una profesión en extinción, sigue siendo crucial. Ante estudiantes de periodismo, instó a "defender a los más débiles y contar su historia".

Este jueves, la reina Letizia ha hecho todo un alegato en defensa del periodismo. Ha lanzado un mensaje paras alabar el reporterismo, sobre todo, si se desarrolla en zonas en conflicto.

Porque para la reina, que ejerció de periodista durante años, su profesión es algo "muy valioso" que se enfrenta a demasiados problemas en la actualidad. Entre ellos, la peligrosidad de ejercer el periodismo en determinados lugares y la aparición de la inteligencia artificial. Quizás, por ello la monarca ha dicho: "Bienvenidos a una profesión que se extingue".

"El periodismo es una profesión que se extingue, pero necesaria y extremadamente valiosa. Los cínicos, ya sabéis, no sirven para este oficio", ha añadido.

Ante esto, ha defendido la importancia de un periodismo "valiente y honesto". Porque ante las capacidades que tiene una persona profesional, nada puede hacer la IA a la hora de intentar suplantarla. O, al menos, "lo tiene complicado".

Así se ha pronunciado la reina Letizia en el acto de clausura de la tercera edición del Máster en Reporterismo Internacional, organizado por RTVE y la Universidad de Alcalá de Henares.

Su público era una veintena de estudiantes de periodismo. Los que, para ella, ahora tienen "defender a los más débiles y contar su historia".

