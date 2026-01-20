Javier recuerda la advertencia de su cuñado, miembro desaparecido de la tripulación del Alvia: "No vayas en tren; os podéis quedar tirados"

No saben nada de Agustín desde que tuvo lugar el descarrilamiento de Adamuz, aunque ya le advirtió a su hermana y su cuñado del estado de las vías.

La familia de Agustín Fadón, uno de los trabajadores del Alvia que descarriló en Adamuz (Córdoba), no tiene noticias de él desde que tuvo lugar el accidente. Sin embargo, su cuñado, Javier, ha recordado en Más Vale Tarde la advertencia que le hizo Agustín en noviembre, cuando tenía que ir a Zaragoza por cuestiones laborales. "No vayas en tren, porque yo he hecho el tramo este de Zaragoza, y hace poco el tren iba a media potencia, tardamos muchísimo, os podéis quedar tirados", ha relatado, al tiempo que ha añadido que "ese tramo también habría que revisarlo".

Asimismo, ha expresado que el hecho de no tener noticias de él les está haciendo sufrir. "La incertidumbre nos está matando", ha lamentado antes de indicar que "no es normal, es muy raro" que no sepan nada de él, puesto que se trata de "uno de los tripulantes", aunque se ha resignado a entender que "hay muchos viajeros".

Por otra parte, Agustín no solo había avisado a su cuñado, también lo hizo con su hermana María del Mar. "'¡Joder! Es que, madre mía, la cafetera, cómo votaba'; 'Me he tenido que agarrar en el escritorio'; 'No hemos descarrilado de milagro'", ha recordado ante distintos medios de comunicación.

Con todo, da la casualidad de que Agustín Fadón se libró del accidente de Santiago de Compostela de 2013 porque cambió su turno con un compañero.

