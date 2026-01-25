"Tristeza y "desolación": cientos de personas honran a las víctimas del accidente de Adamuz en una multitudinaria misa funeral

Los detalles La ceremonia se ha celebrado en la Caseta Municipal de la localidad andaluza, cuyo interior ha acumulado cientos de flores y 500 sillas que han acogido a vecinos y servicios de Emergencias el día que se cumple una semana de la tragedia ferroviaria.

Cientos de personas asistieron a la misa funeral en Adamuz, Córdoba, en memoria de las víctimas del trágico accidente ferroviario que conmocionó a España. La ceremonia, celebrada en la Caseta Municipal, reunió a familiares, vecinos y autoridades. Hace una semana, este lugar funcionó como hospital de campaña. Vecinos como Julio, de 16 años, fueron homenajeados por su valentía. El obispo de Córdoba, Jesús Fernández, presidió la misa, instando a superar el dolor. Expresó su preocupación por los heridos y lamentó la confusión que impidió a los sacerdotes administrar sacramentos en el lugar del siniestro. La comunidad, sumida en la tristeza, busca consuelo y esperanza.

Cientos de personas han acudido este domingo a la misa funeral en recuerdo de las víctimas que fallecieron en el accidente ferroviario de Adamuz, Córdoba, que dejó a toda España consternada. La ceremonia se ha celebrado en la Caseta Municipal de la localidad andaluza, cuyo interior ha acumulado cientos de flores y 500 sillas que han acogido a vecinos y servicios de Emergencias el día que se cumple una semana de la tragedia.

Siete días antes, la misma caseta funcionaba como hospital de campaña para atender a los heridos del accidente. Durante el funeral, han participado algunos de esos vecinos que ayudaron durante los minutos más críticos del suceso, como Julio, el joven de 16 años que se ha ganado el cariño de toda España tras no dudar en lanzarse a ayudar a los pasajeros junto a su madre y un amigo.

Jornada tras jornada, los vecinos recuerdan lo ocurrido y aún se les quiebra la voz pensando en la tragedia: "Yo nada más que tengo ganas de llorar. A mi no toca en nada porque no conozco a nadie, pero es que ha sido una cosa muy fuerte en el pueblo", dice una mujer

El joven voluntario Julio Rodríguez, que ayudó a muchos pasajeros del accidente ferroviario de Adamuz.

"Se nota desolación"

Esta emoción también ha sido complicada de contener durante la misa, donde los habitantes han revelado que "la tristeza continúa" y que cuando salen a las calles de Adamuz, "se nota desolación".

"Adamuz está hundido en la tristeza, hundido en el dolor, en la pena, en la impotencia pero también en la esperanza", dice otro vecino en una ceremonia donde no han faltado Protección Civil, Policía Local y Servicios de Emergencia. Tal es el silencio, dicen, que muchos han necesitado "ayuda psicológica".

El obispo de Córdoba, Jesús Fernández, ha presidido la misa, en la que ha asegurado que los ciudadanos tendrán "que hacer un esfuerzo por apartar" sus "pensamientos de la dirección de lo trágico".

Al comienzo de su homilía, ha señalado que en esa "noche oscura y trágica" que "llenó de dolor y consternación a sus familias", en un incidente ferroviario en el que hasta 45 de ellas "nunca llegaron al destino buscado".

Asimismo, ha apostillado que "la preocupación" por la recuperación de los heridos de distinta gravedad "continúa", al tiempo que ha explicado que "todo este pueblo de Adamuz y el vecino de Villafranca, toda Andalucía y toda España ha quedado sumida a la tristeza".

Previamente a la misa, Fernández ha lamentado "la confusión" de las autoridades que impidió que los sacerdotes desplazados hasta el lugar del siniestro administraran los últimos sacramentos a los heridos. "Creo que fue un momento de tanta confusión al que no estamos acostumbrados, ni tampoco las autoridades", ha afirmado el obispo de Córdoba, con anterioridad a la homilía.

En declaraciones a los medios de comunicación, el obispo ha concretado que cabe la posibilidad de que no se tuviera en cuenta la opción de acceder a los sacerdotes al lugar de los hechos y que atendieran a las víctimas del suceso, porque "pensaban que los muertos ya están todos muertos y que los vivos, se les puede hacer algo por ellos". En este sentido, ha precisado que "esa falta de entendimiento pudo provocar dicha confusión, que a todos nos pilló un poco desprevenidos".

