El secuestrador de una exconcejala socialista de Maracena (Granada) acepta dos años de prisión

Los detalles El condenado era pareja de la alcaldesa de la localidad en el momento del secuestro. El 21 de febrero de 2023, el hombre amenazó a la víctima con una pistola simulada y la metió en el maletero atada de pies y manos.

Un acuerdo entre las partes ha reducido de ocho a dos años de prisión la condena para el hombre que secuestró en 2023 a una concejala socialista de Maracena, quien era pareja de la alcaldesa en ese momento. La Fiscalía, la acusación y la defensa acordaron modificar el relato de los hechos y aplicar una atenuante por reparación del daño, sin detallar la compensación económica pagada a la víctima. El acusado aceptó los hechos y el acuerdo, que lo condena a dos años de prisión por detención ilegal y a una multa por lesiones. Además, no podrá acercarse a la concejala durante 12 años. La Audiencia suspendió la pena al tratarse de un "delincuente primario". La víctima vinculó el secuestro a su gestión en Urbanismo y a la renovación de listas del PSOE.

Un acuerdo entre las partes ha rebajado de ocho a dos años de prisión la pena para condenado por secuestrar en 2023 a una concejal socialista de Maracena (Granada), quien en ese momento era pareja de la alcaldesa, también del PSOE.

Ahora, la Fiscalía, la acusación que representa a la edil secuestrada y la defensa han acordado modificar el relato provisional de los hechos y apreciar una atenuante muy cualificada de reparación del daño. En este sentido, las partes han acordado no detallar la cuantía económica que el procesado ha pagado a la víctima para la reparación del daño que ha servido de atenuante en la pena.

En el arranque del juicio, en la Sección Segunda de la Audiencia de Granada, el acusado ha aceptado los hechos y el acuerdo, que lo condena sin posibilidad de recurso a dos años de prisión por un delito de detención ilegal, y al pago de 2.080 euros de multa por un delito de lesiones.

Además, el condenado no podrá comunicarse ni acercarse a menos de 300 metros de la concejala secuestrada durante 12 años, ocho por el primer delito y el resto por el segundo.

La Audiencia ha acordado la suspensión de la pena solicitada por la defensa del condenado, representado por Luis Felipe Martínez de las Heras, al tratarse, ha señalado, de un "delincuente primario". Por su parte, el letrado de la víctima, Jorge Aguilera, ha explicado a preguntas de los periodistas que el acuerdo permite a la exconcejala cerrar una etapa muy dura de su vida.

La amenazó con una pistola simulada y metió en el maletero

Los hechos se remontan a la mañana del 21 de febrero de 2023, fecha en la que fue secuestrada la concejala socialista Vanessa Romero, compañera de trabajo de la alcaldesa de la localidad, Berta Linares, también del PSOE, y en ese momento pareja del ahora condenado.

Según el escrito de acusación, el procesado subió a su coche a la concejala, la amenazó con una pistola simulada y la introdujo en el maletero atada de pies y manos para aparcar en un garaje de Armilla, del que la víctima pudo escapar.

Durante el inicio de la instrucción, entre los investigados estuvieron la alcaldesa, como inductora del secuestro, y se elevó la causa al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), por la condición de aforado del que era secretario de Organización del PSOE andaluz, Noel López, que no llegó a ser investigado.

Tras su secuestro, la concejala, Vanessa Romero, vinculó los hechos a su gestión al frente de Urbanismo y a la renovación de las listas del PSOE para las elecciones municipales que se celebraron meses después de la retención.

La Fiscalía solicitó inicialmente para el único procesado en la causa una condena a ocho años de prisión por un delito de detención ilegal, pena que la acusación particular elevó a nueve años de cárcel.

Preparó el secuestro durante días

El procesado preparó el secuestro desde días antes, cuando empezó a hacer búsquedas por Internet y compró bridas, una pistola simulada y otros medios para evitar ser ubicado por antenas de telefonía.

Después de dejar cerrado el coche con la víctima dentro del maletero, se trasladó en Metro hasta Maracena y tuvo un encuentro con la que era su pareja, que llegó a declarar en la fase de instrucción.

Tras un breve tiempo en Maracena, se trasladó de nuevo a Armilla y se percató por la presencia policial de que la víctima, que logró llamar a un familiar y pedir ayuda, había logrado liberarse.

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