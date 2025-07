El juez Peinado archiva la causa contra el gerente de la EMT tras prorrogar la instrucción fuera de plazo

El juez Juan Carlos Peinado ha archivado la causa contra Alfonso Sánchez Vicente, gerente de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT), tras la anulación de las diligencias por parte de la Audiencia de Madrid debido a una prórroga fuera de plazo. Peinado investigaba un contrato de 72.600 euros con 'Ok Diario' para charlas sobre movilidad sostenible. Sin embargo, el juez determinó que no hubo sobreprecio significativo, ya que las jornadas contaban con patrocinadores. Más Madrid cuestionó la casualidad del error y solicitó al CGPJ abrir un expediente contra Peinado. El auto destaca el éxito de difusión del evento.

El juez Juan Carlos Peinado, el mismo que investiga el caso de Begoña Sánchez, ha archivado la causa en la que investigaba al gerente de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT), Alfonso Sánchez Vicente, despúes de que la Audiencia de Madrid anulara las diligencias practicadas tras vencer el plazo de instrucción.

Peinado investigaba un contrato de 72.600 euros concedido a 'Ok Diario' para organizar charlas sobre movilidad sostenible, pero se anularon las diligencias al prorrogar el magistrado la instrucción fuera de plazo. Tras ello, la causa seguía abierta, pero el juez solo podía archivarla o bien procesar al gerente de la EMT, pero no investigar más, porque se le había pasado el plazo. Más Madrid no creyó que el error fuera "casualidad" y pidió al CGPJ abrir un expediente al polémico juez. Para Para Más Madrid, personado en esta causa contra el alto cargo del Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida, el juez "dejó morir la instrucción".

En el auto de sobreseimiento, al que ha tenido acceso laSexta, Peinado argumenta que no hubo sobreprecio en este contrato porque las jornadas de movilidad organizadas por Ok Diario tenían patrocinadores. "El sobreprecio no fue tal, o, al menos, en la cuantía apuntada (45.000 euros), y ello debido a que en el primero de ellos (que supuestamente ascendía a 15.000 euros) existieron patrocinadores, tanto en dinero como en especie", explica.

Señala que la diferencia, notablemente menor que la apuntada al inicio del procedimiento, bien pudiera, como apuntó la testigo Julia de Micheo Carrillo, responsable de Relaciones Institucionales de la EMT, estar justificada en "la mayor capacidad de difusión que pudiera tener el evento debido al medio que sostiene a la entidad organizadora".

"De hecho, como apuntaron los investigados, con posterioridad al mismo se recopiló información y el evento había sido seguido por una gran cantidad de personas, con lo que lo consideraban un éxito de difusión", señala el auto.