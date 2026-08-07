Robles, Bolaños, Marlaska y Albares comparecerán a petición propia en el Congreso a finales de agosto por la gestión de la crisis de Ceuta

Los detalles Según ha podido saber laSexta, el Ejecutivo propondrá que la ministra de Defensa comparezca el día 25, el de Justicia, Presidencia y Relaciones con las cortes el 27 y que los de Interior y Asuntos Exteriores lo hagan el 28.

A finales de agosto, los ministros de Defensa, Justicia, Interior y Asuntos Exteriores comparecerán en el Congreso de los Diputados para abordar su gestión durante la crisis migratoria en Ceuta. Esta decisión del Gobierno responde a la solicitud del Partido Popular, que también había pedido la presencia del presidente Pedro Sánchez para explicar la situación. A finales de julio, más de 70.000 migrantes llegaron a Ceuta desde Marruecos, generando tensiones políticas. El Gobierno ha instalado boyas en el mar para prevenir futuras crisis y busca soluciones para los menores no acompañados, que serán distribuidos por España.

Margarita Robles, Félix Bolaños, Fernando Grande-Marlaska y José Manuel Albares, ministros de Defensa, Justicia, Interior y Asuntos Exteriores respectivamente, van a comparecer a petición propia en el Congreso de los Diputados a finales de agosto. El objeto de su comparecencia, según señalan fuentes del Ejecutivo a laSexta, es hablar sobre su gestión y lo sucedido en la llegada masiva de migrantes a Ceuta de finales de julio.

El Gobierno, en ese sentido, ha decidido dar un paso adelante con la comparecencia de los cuatro ministros después de que el PP registrase una solicitud para convocarles tanto a ellos como a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, para que diesen explicaciones sobre la gestión de la crisis migratoria en Ceuta.

Esta iniciativa llegó después de que la ciudad autónoma viese cómo en apenas unas horas llegaban a su ciudad más de 70.000 personas a nado desde Marruecos, algo que ha derivado en un clima de enfrentamiento político entre Gobierno y oposición y que tiene a Ceuta tratando de recuperar la normalidad.

Ante esto, el Grupo Parlamentario Popular registró las mismas solicitudes de comparecencia, por duplicado y a la vez, tanto en el Congreso como en el Senado.

Para evitar duplicidades y teniendo en cuenta la importancia y alcance de la cuestión, el Ejecutivo ha decidido que los ministros comparezcan en el Congreso de los Diputados.

El Ejecutivo, según ha podido saber laSexta, va a proponer a la presidenta del Congreso que la ministra de Defensa comparezca el día 25 de agosto, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes el día 27, y los ministros del Interior y Exteriores el día 28, en sus respectivas comisiones.

Fue el jueves 30 de julio cuando miles de migrantes llegaron a nado a la ciudad autónoma de Ceuta. El Gobierno, como afirmó Pedro Sánchez, apuntó a las mafias y a una sentencia del Tribunal Supremo que hacía referencia a que para devolver a los ciudadanos a sus países de origen en frontera debía haber algo físico en dicho espacio, por lo que se procedió a la instalación de unas boyas en el mar y evitar así que algo similar pueda volver a suceder en el futuro.

Ahora, la principal cuestión es qué va a pasar con los miles de menores no acompañados que están en Ceuta y, en menor medida, también en Melilla a consecuencia de la crisis humanitaria. Con la aprobación del PP, tras un tira y afloja y con diversos intentos de hacer equilibrios por sus pactos con Vox en diferentes comunidades, los jóvenes se repartirán entre los diferentes territorios de España como dicta la ley.

El PP les cita en el Senado

Por su parte, el Partido Popular ha citado a los cuatro ministros para la próxima semana, para los días 12, 13 y 17 de agosto. El primero en comparecer será Marlaska, mientras que Robles acudirá un día después. El último, Albares. Además, los 'populares' confirman que han pedido también la comparecencia de Bolaños para que explique por qué el Gobierno "cesó de forma fulminante a la funcionaria de Seguridad Nacional".

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