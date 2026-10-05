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Cesado un concejal de Laredo (Cantabria) por ir a un prostíbulo en un viaje oficial: "Había 20 chinas, todas chiquitinas"

Sí, pero... Aunque 'El Correo' ha filtrado unos audios en los que el concejal, Benito Ortiz, reconoce los hechos, el alcalde de la localidad defiende su inocencia.

El concejal de Laredo (Cantabria) cesado, Benito Ortiz.
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Una visita a un prostíbulo le ha costado el cese al concejal de Laredo (Cantabria) Benito Ortiz. Dicha visita se habría producido durante un viaje oficial a China hace 15 años. Sin embargo, los hechos se han conocido recientemente por la filtración en el diario 'El Correo' de un audio en el que el edil, que entonces era del Partido Popular, admite los hechos.

El alcalde del municipio Miguel González, ha anunciado, visiblemente emocionado, el cese de Ortiz que visitó el prostíbulo en 2011. "Nos explicaron que la primera planta era para la gente normal, la segunda para los políticos chinos, la tercera, para los empresarios y las útimas: 'Son para vosotros', nos dijeron", afirma el ahora exconcejal en uno de los audios filtrados.

En esos archivos, indica que "igual había 20 chinas, chiquitinas todas, pero preciosas". Además, y según explica el diario 'El Correo', en dichos audios detalla prácticas sexuales de las que parece estar orgulloso. "A mí me encantó, me encantó la fiesta", asegura.

El alcalde le defiende

La filtración ha llevado al Ayuntamiento de Laredo a tomar medidas, aunque desde el Ejecutivo municipal defienden su inocencia. "Creo en las palabras que me ha transmitido estos días y por eso voy a defenderle como persona y como amigo", ha sostenido Miguel González.

Asimismo, sostienen que sacar estos audios 15 años después de los hechos solo tiene el propósito de debilitar al Gobierno municipal antes de las próximas elecciones. "¿Por qué estas informaciones salen ahora cuando Laredo se aproxima a un nuevo ciclo electoral?", ha planteado el regidor.

El concejal cesado aún no ha hecho declaraciones, y desde la oposición, los socialistas han mostrado su "rechazo más absoluto" a estos hechos.

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