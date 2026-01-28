Feijóo no cesa en su ataque al Gobierno por las tragedias de Adamuz y Gelida: "Los maquinistas avisaron, se les ignoró y eso ha conllevado 46 muertes"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante una rueda de prensa, en la fábrica Stellantis, a 28 de enero de 2026, en Figueruelas, Zaragoza, Aragón

¿Qué ha dicho? El líder del PP ha asegurado que "quien ha ignorado la situación de las vías hasta hoy carece de capacidad, de autoridad y de legitimidad para resolver el problema", y ha insistido en señalar a Óscar Puente como responsable de ambos accidentes.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha culpado al Gobierno de Pedro Sánchez por los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gélida, que resultaron en 46 muertes. Feijóo sostiene que los maquinistas advirtieron repetidamente sobre el mal estado de las vías, pero el Gobierno ignoró las alertas, dejando expuestos a trabajadores y pasajeros. En un acto en Zaragoza, exigió una revisión exhaustiva de la red ferroviaria y una inversión significativa en seguridad. Además, pidió la dimisión de Óscar Puente por su gestión y acusó al Ejecutivo de ocultar información sobre los accidentes. Feijóo también vinculó estos incidentes con casos de corrupción pasados.

El PP vuelve a la carga tras los accidentes de Adamuz y Gélida. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha responsabilizado al Gobierno de Pedro Sánchez de las dos tragedias ferroviarias de la pasada semana, que se saldaron con 46 muertos, asegurando que los maquinistas de tren han avisado "de forma reiterada" durante meses de la mala situación de las vías el AVE, algo que, según el líder de la oposición, el Gobierno ignoró, causando "desprotección" tanto a los profesionales ferroviarios como a los viajeros.

En un encuentro con los medios en el marco de la campaña electoral en Aragón celebrado en Figueruelas (Zaragoza), Feijóo ha criticado la gestión del gobierno antes y después del accidente de Adamuz, con 45 muertos, y del de Rodalies, con un fallecido. Unos accidentes que han llevado a España a vivir "la peor crisis ferroviaria de su historia" y por la que el PP exige una revisión "completa y punto a punto" de toda la red ferroviaria. Además, ha reclamado una inversión "multimillonaria" que garantice la seguridad.

Pide la dimisión de Puente por "falta de capacidad, autoridad y legitimidad"

Tras exponer sus propuestas para atajar la situación que atraviesa el sistema ferroviario, Feijóo ha asegurado que "quien ha ignorado la situación de las vías hasta hoy carece de capacidad, de autoridad y de legitimidad para resolver el problema", haciendo referencia al ministro de Transportes, Óscar Puente, al que varios dirigentes del Partido Popular le han pedido la dimisión desde la tragedia de Adamuz.

"No es normal que nadie pida perdón por la situación", ha añadido el líder de la oposición, que asegura que tampoco concibe que "los responsables no asuman la responsabilidad que conlleva la negligencia continuada del ferrocarril".

"¿De verdad hace falta de verdad que ocurra otra desgracia para asumir la necesidad de una revisión completa punto a punto de todo el ferrocarril español y preservar una inversión multimillonaria para devolver la seguridad a las vías del ferrocarril en nuestro país?", ha cuestionado Feijóo.

Acusa al Gobierno de "ocultar información"

Feijóo también ha cargado contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por, según ha afirmado, "dar apariencia de normalidad en el tráfico ferroviario español" tras los accidentes acontecidos en Córdoba y Barcelona y la suspensión del servicio de Rodalies en Cataluña: "Puede dar las vueltas que quiera para intentar tapar el bulto, pero la realidad se ha impuesto". Además, ha sostenido, sin prueba alguna, que en las ruedas de prensa de Óscar Puente para rendir cuentas por el accidente de Adamuz ha habido "ocultación" de información y datos "falsos".

"Se nos mintió. La vía no se renovó en su totalidad, se hizo una obra de retales de carriles antiguos soldados a carriles nuevos. Y cuando le mienten a los ciudadanos y a ustedes, los periodistas, el Gobierno les difunde información falsa, eso no es perdonable", ha aseverado un Feijóo que ha definido la situación vivida en los últimos diez días como "la peor crisis ferroviaria" de la historia de España.

Insiste en vincular Adamuz con la trama Koldo

En el tramo final de su intervención, Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a vincular las incidencias en el sistema ferroviario con el estallido de casos de corrupción durante la etapa de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, en el marco del conocido como caso Koldo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.