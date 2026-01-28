Mariano Ordaz podría quedarse sin casa tras 67 años en ella y no es el único: el fin de la moratoria antidesahucios pone en riesgo a 60.000 familias en España

El contexto En la pandemia se quedó en paro y no pudo hacerse cargo del alquiler. La propietaria, la Venerable Orden Tercera de San Francisco (VOT), ha explicado que esos impagos derivaron en la extinción del contrato en 2022. Y dicen que la justicia les dio la razón.

Más de 60.000 familias podrían perder su casa por el fin de la moratoria antidesahucios. Una situación que también afectará a los inquilinos. Uno de ellos es Mariano Ordaz, un vecino de la calle Carnero de Madrid cuyo desahucio está previsto para este jueves tras 67 años viviendo en su casa. Mariano, junto a más de un centenar de personas, se ha manifestado la tarde de este miércoles a las puertas del Congreso ante el rechazo del Partido Popular, Vox y Junts a la moratoria antidesahucios.

Mariano ha abierto las puertas de su casa a laSexta, en la que se pueden ver los estragos tras lo ocurrido hace dos meses, cuando el techo de la cocina se vino abajo carcomido por las humedades. "7:15 de la mañana, imagínate una bomba, ¡bummm! Todavía tengo escombros por ahí, a veces lo quito. ¿Pero lo que es cocinar? Nada, nada, nada. Ceno una lata y un poco de jamón york", ha contado.

Lleva toda su vida, 67 años, viviendo en la mima casa. En la pandemia, sin embargo, se quedó en paro y no pudo hacerse cargo del alquiler. "Yo ganaba 480 euros, no podía pagar 600 de casa", ha contado. La propietaria, la Venerable Orden Tercera de San Francisco (VOT), ha explicado que esos impagos derivaron en la extinción del contrato en 2022. Y dicen que la justicia les dio la razón.

"Lo que ellos me dicen es que no son una ONG, pero es que no tienen dos pisos, tienen 500", ha clamado Mariano, quien intentó negociar y ofrecerse como conserje para pagar el alquiler ahora que cobra la pensión de jubilación, que asciende a unos 1.000 euros. Pero nada, dice que ni arreglan ni negocian porque solo quieren echarle y subir el alquiler.

"Pero si sois la iglesia y no pagáis el IBI, qué coño estáis negociando", ha expresado él. Sin la moratoria de prohibición de desahucios, Mariano podría ser el primero de muchos.

El Sindicato de Inquilinas ha señalado que "esta moratoria paraba 60.000 desahucios que van a ocurrir este año, pero se suman a los más de un millón y medio de contratos que van a acabar este año". Mariano está dispuesto a irse si los servicios sociales le encuentra una residencia. Pero ahora, sin familia a la que recurrir, su única alternativa 67 años después sería irse a vivir a un albergue.

