Sánchez pide comparecer en el Congreso para dar explicaciones sobre el accidente en Adamuz

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia este miércoles en el Congreso

Pedro Sánchez comparecerá en el Congreso de los Diputados para explicar el accidente ferroviario en Adamuz, donde fallecieron 45 personas. Moncloa ha registrado una solicitud para que el presidente del Gobierno realice una aparición, aún sin fecha, a la espera de la aprobación de la presidenta del Congreso, Francina Armengol. El objetivo del presidente es informar sobre los recientes accidentes y la situación del servicio ferroviario. Además, Sánchez detallará la posición del Gobierno de España en diversos encuentros y foros internacionales en los que ha participado.

Pedro Sánchez comparecerá en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre el accidente ferroviario en Adamuz en el que han perdido la vida 45 personas y por el ocurrido en Gelida (Barcelona), donde falleció un maquinista en prácticas tras el choque de un tren de Rodalies con un muro que cayó a la vía.

Este viernes por la mañana, según ha podido saber laSexta, Moncloa ha registrado una petición para que el presidente del Gobierno realice una aparición que todavía no tiene fecha a la espera que la acepte la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

Como recoge el escrito, la intención del presidente es "informar sobre los últimos accidentes y la situación actual del servicio ferroviario".

Ahora, el documento también detalla que Sánchez también dará cuenta "de la posición del Gobierno de España en los distintos encuentros y foros internacionales en los que ha participado" en las últimas fechas, como la reunión informal del Consejo Europeo de esta misma semana, en la que los socios defendieron la soberanía de Dinamarca ante las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Groenlandia.

Esta misma semana se produjo otro suceso leve en la provincia de Murcia por el impacto de un tren de vía estrecha contra una grúa que invadía parte de la trayectoria del tren y causó varios heridos leves. Además, otro convoy de Cercanías sufrió daños por un desprendimiento en un túnel este jueves en Asturias, aunque no hubo heridos.

PP y Junts endurecen su discurso

En la víspera el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, anunció que él mismo acudiría al Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre el accidente y también lo harían los presidentes de Adif y Renfe.

Este mismo viernes, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido públicamente que Sánchez dé explicaciones en el Parlamento y ha asegurado que si no lo hacía en el Congreso, le llamarían al Senado, donde los 'populares' cuentan con mayoría.

El PP ha anunciado además que iba a registrar una petición para que el jefe del Ejecutivo acudiese a dar explicaciones al Congreso. Una reclamación que han realizado cuando ya Sánchez había presentado una petición para comparecer.

Por su parte, la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, también se ha unido a esta petición. La diputada, ha dejado claro en una entrevista en Al Rojo Vivo que creía que el presidente del Gobierno debería comparecer tras lo ocurrido.

Para ella, el Gobierno central "ha perdido el control de la red ferroviaria", por lo que ha pedido a Óscar Puente que asuma responsabilidades políticas por su "incapacidad absoluta" para gestionar la infraestructura ferroviaria. "¿Qué más tiene que pasar para que dejen su cargo?", se ha preguntado.

