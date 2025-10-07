Cerdán pide que se investigue por qué el PP conocía el informe de la UCO antes de que se entregara al Supremo

Los detalles La defensa se basa en que antes de que el informe se presentara, Tellado afirmó que "está al caer un nuevo informe de la UCO que habla de las miserias y de las corruptelas de un gobierno que roba. Estoy seguro. […] Creo que, en muy pocas horas, lo podremos comprobar".

La defensa del exsecretario general del PSOE, Santos Cerdán, ha pedido al juez del Supremo Leopoldo Puente que pregunte a la UCO si comunicó al secretario general del PP, Miguel Tellado, que iba a presentar el informe patrimonial sobre José Luis Ábalos.

Según la defensa de Cerdán, Tellado conocía "la existencia y el contenido del informe" antes de que fuera recibido por la letrada de la administración de justicia de la Sala Segunda del Supremo. A su juicio, esto muestra "la relación fluida entre la Policía Judicial y el Partido Popular, el principal partido de la oposición".

