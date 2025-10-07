Ahora

Caso Koldo

Cerdán pide que se investigue por qué el PP conocía el informe de la UCO antes de que se entregara al Supremo

Los detalles La defensa se basa en que antes de que el informe se presentara, Tellado afirmó que "está al caer un nuevo informe de la UCO que habla de las miserias y de las corruptelas de un gobierno que roba. Estoy seguro. […] Creo que, en muy pocas horas, lo podremos comprobar".

Imagen de archivo de Santos Cerdán.Imagen de archivo de Santos Cerdán.Agencia EFE

La defensa del exsecretario general del PSOE, Santos Cerdán, ha pedido al juez del Supremo Leopoldo Puente que pregunte a la UCO si comunicó al secretario general del PP, Miguel Tellado, que iba a presentar el informe patrimonial sobre José Luis Ábalos.

Se basan en que a las once de la mañana, antes de que el informe se presentara, Tellado afirmó que "está al caer un nuevo informe de la UCO que habla de las miserias y de las corruptelas de un gobierno que roba. Estoy seguro. […] Creo que, en muy pocas horas, lo podremos comprobar".

Según la defensa de Cerdán, Tellado conocía "la existencia y el contenido del informe" antes de que fuera recibido por la letrada de la administración de justicia de la Sala Segunda del Supremo. A su juicio, esto muestra "la relación fluida entre la Policía Judicial y el Partido Popular, el principal partido de la oposición".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Dos años de un genocidio televisado en Gaza: la masacre de Hamás que Israel usó para borrar del mapa a Palestina
  2. Un nuevo vídeo del CECOPI demuestra que Pradas conocía a mediodía que debían vigilar el barranco del Poyo y el río Magro
  3. La asociación Amama asegura que hay "varias mujeres muertas ya por retrasos" en el cribado del cáncer de mama
  4. El Constitucional admite a trámite el recurso de Puigdemont contra la decisión de no aplicarle la amnistía
  5. Al menos dos desaparecidos y un herido tras derrumbarse un edificio en obras en el centro de Madrid
  6. El Gobierno aprueba el uso medicinal de cannabis acotándolo al ámbito hospitalario