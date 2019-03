Celia Villalobos entiende que su partido le haya sancionado: "No pasa nada"

"Las mujeres que abortan en España son las que menos formación tienen, lo dicen las estadísticas". Eso es lo que dijo en el Congreso la diputada del PP Beatriz Escudero. Pero el informe oficial del ministerio de Sanidad dice todo lo contrario: las mujeres sin estudios que abortaron en 2011 fueron 2.723 frente a las casi 14.000 que lo hicieron con estudios universitarios.

Sin embargo, Escudero siguió tirando de estadísticas desconocidas para reafirmarse en su cuenta de twitter. "Las estadísticas demuestran que un 31% de mujeres sin estudios abortan frente a un 5% de universitarias. Es un hecho".

Unas declaraciones que han rebotado en su compañera de filas, Celia Villalobos. Su partido le ha sancionado por levantarse de su silla y negarse a votar. La multa será descontada de su próxima nómina. Villalobos ha asegurado que acepta el castigo. "Si no me multaran no cumplirían con su obligación. No pasa nada, es normal".

Beatriz Escudero sí acertó en uno de sus datos. En efecto, las desempleadas que abortan son casi la mitad que las asalariadas. Aun así, muchos se preguntan si lo que propone la diputada con estos datos es que, para reducir el nímero de abortos, las mujeres deben estudiar más y trabajar menos.