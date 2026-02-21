De asegurar que Marlaska estaba al tanto de la presunta agresión sexual del exDAO a ponerlo en duda: el último viraje del PP, que pide su dimisión

Mientras tanto... La defensa del Gobierno al ministro es unánime y ante tanta crítica y peticiones de dimisión, recomiendan al Partido Popular que aprenda a reaccionar tras el caso del alcalde de Móstoles.

El Partido Popular (PP) reaccionó rápidamente ante la noticia de la presunta agresión sexual vinculada al exDAO de la Policía Nacional, acusando al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de estar al tanto. Inicialmente, figuras del PP como Elías Bendodo y Ester Muñoz aseguraron que Marlaska conocía los hechos. Sin embargo, en pocos días cambiaron su discurso, mostrando dudas sobre el conocimiento del ministro. A pesar de las críticas, el Gobierno defiende unánimemente a Marlaska, destacando su actuación rápida y eficaz. El Ejecutivo sugiere al PP aprender a reaccionar con transparencia, aludiendo al caso del alcalde de Móstoles.

El PP no tardó en reaccionar cuando saltó la noticia de la pregunta agresión sexual del ya exDAO de la Policía Nacional. Rápidamente, se lanzaron a asegurar que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, estaba al tanto. "Tiene toda la pinta de que el ministro Marlaska lo sabía", declaró Elías Bendodo, mientras que Ester Muñoz dijo este martes que sabía que el ministro "conocía" estos hechos.

Sin embargo, en cuestión de horas han ido cambiando su discurso. Y es que mientras que el martes no tenían ninguna duda de que Marlaska lo sabía, el jueves ya no lo tenían tan claro. "Veremos si lo conocía o no", expresó Feijóo entonces, en la misma línea que Carmen Fúnez, quien dijo que no sabían "si conocía o no conocía efectivamente el hecho".

Se trata del último vaivén del Partido Popular, reflejado a la perfección en su secretario general, quien pasó a decir que el ministro "tapó una presunta agresión sexual" a declarar este sábado que "o bien lo ha tapado, o bien ha sido un auténtico incompetente".

Lo supiera o no, todos coinciden en que Marlaska se tiene que ir. "No puede seguir ni un minuto más", ha defendido Tellado, mientras que el líder del PP manifestó el jueves que "debería haber dimitido ya".

Defensa unánime del Gobierno

Sin embargo, de momento, tanto él como sus propios compañeros de Gobierno descartan esa posibilidad. "Si la propia víctima no se ha sentido protegida, yo sí que renunciaré", ha asegurado Marlaska. El presidente del Gobierno, por su parte, ha defendido que "se ha actuado con empatía" y Montero ha asegurado que "es falso que se conociera".

De esta forma, la defensa del Gobierno a Marlaska es unánime. "Creo que la actuación del ministro del Interior ha sido contundente, eficaz y rápida", ha manifestado Bolaños. Además, Robles ha subrayado en este sentido que "el ministro Marlaska sabe lo que tiene que hacer".

Y ante tanta crítica y peticiones de dimisión, desde el Ejecutivo recomiendan a los populares que aprendan a reaccionar. "Ya me gustaría a mí que, por ejemplo, el Partido Popular, en otros casos como el del alcalde Móstoles, actuara con la misma transparencia y celeridad", ha expresado Albares.

El alcalde de Móstoles, acusado de acoso sexual y laboral, se niega a dimitir y su partido, el PP, tampoco se lo exige.

