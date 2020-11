El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha exigido al Gobierno que explique los detalles del acuerdo alcanzado con EH Bildu, formación que lidera Arnaldo Otegi, "por respeto a la democracia".

Así se lo ha dicho desde la tribuna del Congreso, en la defensa de la enmienda a la totalidad que ha registrado el Partido Popular pidiendo la devolución de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que inician el trámite parlamentario.

Casado se ha dirigido tanto al presidente Pedro Sánchez como a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien en la defensa del proyecto de PGE ha afeado por igual a PP y Vox su posición contraria a estos "Presupuestos de país".

"Señora Montero, decir que estos son Presupuestos de país cuando traen el sello de Bildu y de ERC, y el partido más radical que forma parte de un Gobierno de la Unión Europea como Podemos, creo que no es la mejor definición", ha criticado el presidente del PP mirando a la ministra de Hacienda.

Una actitud que la ministra de Hacienda ha criticado con dureza: "La oposición de este país necesita un líder que no esté en unas primarias permanentes, que no esté en búsqueda constante de un espacio político propio". "Este ejecutivo no va a aplicar las recetas económicas del PP. Ni sirvieron entonces ni sirven para esta pandemia", ha aseverado.

Casado también ha recordado que se cumple un año de las elecciones generales del 10 de noviembre de las que nació este Ejecutivo y ha denunciado la "triple" crisis económica, social y sanitaria en la que está inmersa ahora España.

Además, ha dicho que su formación no entiende la razón por la que Sánchez "no se pone al frente de esta segunda oleada", ni por qué "sigue parapetado en las CCAA y no ha dado explicaciones por el estado de alarma". Más acudir a las Cortes y menos “homilías dominicales", reclamó el líder del PP al presidente del Ejecutivo.

Casado también ha criticado duramente la rebaja del IVA de las mascarillas que ha anunciado la ministra de Hacienda durante el debate: ha acusado al Gobierno de lanzar "mentiras" porque "hasta hace unas horas decían que no podían bajar el IVA de las mascarillas porque prevaricarían y se lo guardan para un corte de telediario seis meses después".