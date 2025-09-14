Líderes ultraderechistas aprovechan el asesinato de Kirk para arremeter contra la izquierda e incendiar la crispación: "No vamos a parar"

Los detalles A Santiago Abascal se le ha visto visiblemente emocionado en la cumbre que ha organizado mientras cantaba 'La muerte no es el final' con la fotografía del republicano de fondo, quien se ha convertido en un "mártir de la libertad de expresión".

Santiago Abascal, líder de Vox, rindió homenaje a Charlie Kirk, activista conservador asesinado en Utah, durante una cumbre en Madrid con aliados internacionales. Abascal, visiblemente emocionado, cantó "La muerte no es el final" ante la imagen de Kirk, considerado un "mártir de la libertad de expresión". El asesinato ha intensificado las críticas de la ultraderecha hacia la izquierda, a la que culpan del suceso. Giorgia Meloni y el presidente argentino Javier Milei exigieron responsabilidades a la izquierda, mientras André Ventura afirmó que no se dejarán intimidar. Expertos advierten de una degradación democrática, transformando la política en un campo de batalla ideológico.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha homenajeado durante la mañana de este domingo a Charlie Kirk, el activista conservador que fue asesinado por un disparo en una universidad de Utah.

Lo ha hecho en su propia cumbre, celebrada en el Palacio Vista Alegre de Madrid, en la que ha invitado a diferentes aliados internacionales con el objetivo de "reconquistar" Europa.

A Abascal se le ha visto visiblemente emocionado en el evento mientras cantaba La muerte no es el final con la fotografía de Kirk de fondo, quien se ha convertido en un "mártir de la libertad de expresión". El asesinato del republicano ha supuesto un empujón para que la ultraderecha vuelva a arremeter contra la izquierda, a la que culpa de lo sucedido.

"No nos matan por ser fascistas, nos llaman fascistas para matarnos", ha asegurado el dirigente de Vox. Asimismo, una invitada muy especial participaba en la cumbre para exigir responsabilidades a la izquierda.

"El momento de exigir responsabilidades"

"Ha llegado el momento de exigir responsabilidades a la izquierda por esta constante minimización, incluso justificación, de la violencia contra quienes no piensan igual", señalaba Giorgia Meloni.

Mientras, el presidente argentino, Javier Milei, indicaba que "este hecho solo fue una prueba gráfica más de lo que es verdaderamente la izquierda en su estado puro de odio y resentimiento".

Además, André Ventura ha apoyado a sus aliados: "Homenajeando a Charlie Kirk deberemos decir: 'no nos meten miedo, no tenemos miedo, no vamos a parar'". Según los expertos, lo que estamos viviendo es una degradación de la democracia y la política, donde los líderes se sitúan por encima de la ley y del estado de derecho.

"Nuestras democracias se están transformando de un espacio de convivencia para solucionar problemas comunes a un campo de batalla ideológico", ha sentenciado Pedro Rodríguez, profesor de Relaciones Internacionales.