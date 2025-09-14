Almeida califica lo sucedido en La Vuelta de "bochorno": "Se han cruzado todos los límites"

Los detalles El alcalde madrileño asegura que "se ha tirado a ciclistas a la calzada y se han inundado las calles de chinchetas y de cristales para que no pudieran pasar y que si pasaban, estuviera en peligro su integridad física".

Los numerosos altercados que se han producido durante la tarde de este domingo en la última etapa de La Vuelta a España han obligado a que el evento deportivo finalmente se suspendiera ante la mirada y la crítica de políticos y autoridades. Entre otros, el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, no ha tardado en reaccionar a las cargas policiales y las impactantes protestas propalestinas. Por su parte, ha señalado directamente como responsable al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya que "ha conseguido" que "Madrid se desborde de violencia, no de manifestantes".

"La violencia ha vencido al deporte", ha criticado, "porque lo que ha habido es violencia pura y dura": "Se ha tirado a ciclistas a la calzada y se han inundado las calles de chinchetas y de cristales para que no pudieran pasar y que si pasaban, estuviera en peligro su integridad física". Además, indica que los responsables "han conseguido reventar la última etapa de la Vuelta y dar una imagen bochornosa de nuestropaís": "Algunos lo celebrarán como un triunfo, incluyendo el presidente del Gobierno".

El líder 'popular' confiesa que "se han cruzado todos los límites" y que se ha sentido "indignado" tras ver a Irene Montero en las protestas "tratando de parar una carrera". Almeida, visiblemente enfadado, ha arremetido contra Yolanda Díaz, Pedro Sánchez o Pablo Iglesias, entre otros, ironizando que "les importa el sufrimiento de Gaza lo que sus preocupaciones políticas".

Insta a condenar los "actos violentos"

En este mismo contexto, el dirigente 'popular' ha exigido al jefe del Ejecutivo, al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, que condenen los "actos violentos" de este domingo.

Para él, esta manifestación de "odio" ha sido promovida "de forma irresponsable durante los últimos días por dirigentes de la izquierda". "Lo que ha sucedido hoy en Madrid es fruto y resultado del odio y la violencia que llevan siendo adelantadas de forma irresponsable durante los últimos días por dirigentes de la izquierda, por dirigentes del Gobierno y especialmente hoy por el presidente", ha dicho en una declaración institucional desde el Palacio de Cibeles.

El regidor ha afirmado que la competición lleva "días aguantando, al igual que hoy, la intimidación y ataques" que habían acabado "poniendo en peligro la integridad física de los trabajadores". "Porque los ciclistas y los equipos son trabajadores. Ningún ciclista, ninguno es responsable de lo que está sucediendo en Gaza y quienes han provocado la violencia durante estos días lo saben", ha exaltado.

Por ello, ha subrayado que lo que ha ocurrido durante esta Vuelta Ciclista durante las últimas semanas y "especialmente la violencia desarrollada este domingo en las calles" vienen de los que "pretenden demostrar que no caben más opiniones que las que ellos sostienen y que las que ellos mantienen". "Cualquier razonamiento deja de serlo cuando tiene que imponerse mediante la violencia. Si la violencia sustituye a la discusión y al debate razonado se acaba la convivencia pacífica y democrática", ha explicado Almeida.

Lo que no se puede consentir, según el 'popular', "y sería fatal para la convivencia" es "considerar normal lo que no lo es": "Lo que ha sucedido es realmente grave. Madrileños, vamos a seguir protegiendo y poniendo los medios necesarios para garantizar la convivencia que algunos grupos violentos quieren destrozar. Madrid no volverá a vivir un bochorno como el de esta tarde", ha sentenciado.