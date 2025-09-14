Feijóo acusa a un "descentrado" Sánchez de tener la "cabeza en los juzgados"

¿Qué ha dicho? El líder de la oposición ha cuestionado la posición del Gobierno respecto al sector primario y ha afirmado que "no acepta lecciones ni del ecologismo de salón ni del ruralismo de pancarta".

Alberto Núñez Feijóo ha acudido este domingo a Membrilla (Ciudad Real) para defender al sector primario, algo que ha hecho con el anuncio de la elaboración de un libro blanco para el desarrollo del medio rural en España y con ataques a Pedro Sánchez, al que ha señalado por haber desatendido el campo.

Durante el acto del Partido Popular, el presidente de la formación azul ha anunciado al equipo que hará, de la mano de las organizaciones agraria, un libro blanco para el desarrollo del medio rural. "Vosotros sabéis más del campo que los del Paseo de la Castellana, que os dicen lo que tenéis que hacer y cómo arruinaros", ha señalado.

Feijóo, que se ha calificado a sí mismo como un "político aldeano", ha aseverado que "no acepta lecciones ni del ecologismo de salón ni del ruralismo de pancarta". "Hay gente que confunde la necesaria lucha contra el cambio climático con convertir el campo en un decorado", ha apuntado.

Por ello, ha prometido realizar una política agraria con los agentes del campo cuando lleguen al Gobierno ya que ellos han redactado una ley "para discriminar favorablemente a quienes viven en y del campo", un proyecto que "el Gobierno no quiere aprobarla". "Comprendo que quien tiene la cabeza en los juzgados no la tenga para hacer propuestas", ha afirmado Feijóo en referencia al presidente del Gobierno.

En el sector primario la mano de obra es en su mayoría migrante. Y el presidente del PP ha vuelto a reiterar su postura con los extranjeros: "Los inmigrantes son necesarios, pero no los que traen las mafias de forma irregular. El camino no es abrir las puertas sin límite. El que no venga a trabajar no será bienvenido".