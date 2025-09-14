Ahora

'Politiktok'

TikTok, el nuevo territorio en el que se adentra la política para llegar a los más jóvenes

El contexto Esta misma semana, Moncloa, Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez se han creado perfiles en TikTok para aumentar su presencia en redes.

Alberto Núñez Feijóo en su primer vídeo en TikTok
Les hemos visto en multitud de lugares a lo largo de los años, pero hasta ahora los políticos no se han prodigado tanto en las redes sociales. Y menos en una plataforma como TikTok, en la que la última semana ha visto como la representación política aumentaba.

Pedro Sánchez, así como la propia Moncloa, han dado el salto a la plataforma china con un perfil presidencial que busca compartir información del Gobierno.

Pero el presidente, no es el único. Alberto Núñez Feijóo también publicaba su primera presencia en la red social la semana pasada. "¿Molesto mucho? Pues ahora me vais a tener aquí", se presentaba el líder del Partido Popular. Así TikTok se ha convertido en una nueva plataforma para el bipartidismo que trae un nuevo lenguaje para los políticos y un nuevo e indispensable escenario para llegar al público más joven.

Y es que precisamente los usuarios de estas plataformas llevan tiempo escuchando mensajes de otros políticos, principalmente de la ultraderecha. Ideas más radicales que se hacen eco con mensajes cortos y contundentes.

La plataforma china es el gran caladero de votos de Vox, lugar donde ahora PP y PSOE esperan reconectar con los votantes más jóvenes y entrar de lleno en el debate más 'politiktok'.

